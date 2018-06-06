EÜ Çocuk Onkoloji’de bayram coşkusu

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde Kemik İliği Transplantasyon (KİTVAK) onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara Ramazan Bayramı öncesi Türk Kadınlar Birliği Derneği üyeleri tarafından kitap okuyup, dans gösterisi yapıldı. Keyifli dakikalar yaşayan çocuklar günün sonunda pasta kesti

Şefika Bal-Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde Kemik İliği Transplantasyon (KİTVAK) ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı, onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için Ramazan Bayramı etkinliği düzenledi. Türk Kadınlar Birliği Derneği üyeleri hasta çocuklara kitap okuyup, dans gösterisi yaparken günün sonunda bayram kutlaması için pasta kesildi. Etkinlik sonunda Kitvak Yöneticileri ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Eraslan tarafından çocuklara sürpriz bayram hediyeleri de verildi.

‘Görme engelliler kütüphanesi kurmak istiyoruz’

Onkoloji bölümünde yatan çocuklar için düzenledikleri etkinliğe çok önem verdiklerini belirten Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şube Başkanı Tülin Eraslan, ‘Bursiyer öğrencilerimiz ile birlikte sık sık sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk bizim nesile çok geç geldi. Bizler şimdi genç nesile bunu aşılamaya çalışıyoruz. Genç nesil sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer almalı. Ayrıca hem devlet okullarına kitap bağış kampanyaları yapıyoruz hem de Kitvak ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yapıyoruz. Bir sonraki aşama ise görme engelliler kütüphanesi kurmak. Sürekli olarak aktif olmaya çalışıyoruz’ dedi.

Hasta ve hasta yakınları için ‘Askıda Oda’

Maddi durumu uygun olmayan hasta ve hasta yakınlarının kalabilmesi için ‘Askıda Oda’ projesini geliştirdiklerini de söyleyen Kitvak Başkan Vekili Avukat Yıldızay Ateşoğlu, şunları söyledi: Yaptığımız projeye yurdumuzun her yanından katkı bekliyoruz. Bu projeye destek çok önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan da bu noktada destek talep ediyoruz.