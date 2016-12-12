Eve giren hırsızlar, evi resmen talan etti

İzmir Karabağlar'da bir eve giren hırsızlar, para edecek değerleri şeyleri bulmak için evi resmen talan ettiler

İzmir Karabağlar'ın Bozyaka semtindeki bir evde hırsızlık meydana geldi. Buradaki bir apartmanda oturan 40 yaşındaki Nazif Kükmen evden ayrılarak ailesini ziyarete gitti. Cumartesi günü sabah saatlerinde evine dönen Kükmen, kapıyı açtığında ise büyük şok yaşadı. Evinin darmadağın olduğunu gören Kükmen durumun hemen polis ekiplerine haber verdi.



Yapılan incelemede hırsızların evde bulunan masa üstü bilgisayar, televizyon, ev telefonu ve buldukları bir miktar parayı çaldıkları belirlendi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kükmen, yaklaşık 10 bin TL değerindeki eşyalarının çalındığını söyledi. Evlerinin adeta talan edildiğini belirten Kükmen, evi bu hale getiren kişilerin kendileri evde olması durumunda ne yapacaklarını düşünmek bile istemediğini söyledi. Kükmen, hırsızların en kısa zamanda yakalanacağını düşündüğünü de belirtti. Konuyla ilgili polis soruşturma başlattı.





