Evinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti!

İzmir'in Konak İlçesi'nde, evde fenalaşan 13 yaşındaki Hasan Kayar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Evinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çimentepe Mahallesi 633 sokaktaki evinde aniden rahatsızlanan Hasan Kayar için ailesi 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan Kayar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm çabasına karşın Hasan Kayar, yaşamını yitirdi.

Hasan Kayar'ın kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ölüm
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