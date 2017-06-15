Evinin balkonundan düşüp öldü

Olay, bugün sabah saatlerinde Sakarya Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Mehmet Ümran Yılmaz, oturduğu 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine çakılan Yılmaz'ın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Kaynak: DHA
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ümran Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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