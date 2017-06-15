Evinin balkonundan düşüp öldü

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 56 yaşındaki Mehmet Ümran Yılmaz, öldü

Evinin balkonundan düşüp öldü
Olay, bugün sabah saatlerinde Sakarya Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Mehmet Ümran Yılmaz, oturduğu 3'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine çakılan Yılmaz'ın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ümran Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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