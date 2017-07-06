Evlenme vaadiyle dolandırdılar

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, 78 yaşındaki E.C.'yi evlenme vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı

Çeşme'de yaşayan E.C. ile bir eğlence mekanında tanışan 30 yaşındaki E.G. samimiyeti ilerletti. iddiaya göre E.C., E.G.'ye bir süre sonra evlilik teklifinde bulundu. E.G. evlenebileceklerini, ancak bazı şartları olduğunu söyledi. Evlenmek için 30 bin liralık ziynet eşyası alınmasını isteyen E.G., 5 bin liralık borcunun kapatılmasını da şart koştu. Kadının şartlarını kabul eden E.C., ziynet eşyalarını alıp, 5 bin liralık borcu da kapattı.



E.G., ziynet eşyaları ve borcunun kapatılması ile yetinmeyerek, bir de ev alınmasını da istedi. E.C. kadının bu isteğini de kabul edip, kadının erkek arkadaşı M.K.'yi de yanlarına alarak bankadaki hesabından para çekmeye gitti. E.C., ev almak için hesabından 320 bin lira çekti. 320 bin lirayı E.C.'nin evine giderek, bir dolabın altına sakladılar. E.G., E.C.'nin olmadığı bir anda eve gidip, dolabın altına sakladıkları parayı alarak kaçtı.



Eve döndüğünde kapının açık olduğunu gören E.C., dolabın altını kontrol edince sakladıkları paranın yerinde olmadığını görüp, soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, E.G. ve erkek arkadaşı M.K.'yı dün Çeşme'de yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 30 bin liralık ziynet eşyası bulunurken, 320 bin lira para bulunamadı. Soruşturma sürürken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: