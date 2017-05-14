Feribotta yer var mı? Artık cep telefonunuzda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdaki çağdaş uygulamalarına bir yenisini daha ekledi

Sürücülerin Üçkuyular-Bostanlı arasında çalışan feribotlardaki “boş araç kapasitesi” ile sefer saatlerini birlikte takip edebilmesini sağlayan sistem hizmete girdi. Ayrıca iskelelerin yakınındaki meydanlara kurulan led ekranlardan deniz ulaşımına ait bilgiler yayınlanıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentlinin hizmetine sunduğu yeni vapur ve feribotlarla birlikte yolculuk sayıları arttı. Artık daha hızlı ve konforlu körfez yolculuğu hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, yolcuların bilgilendirilmesi için de yazılım teknolojilerini kullanıyor. Üçkuyular-Bostanlı arasında çalışan feribotlarla karşıya geçmek isteyen İzmirliler, gemideki boş araç kapasitesini anlık olarak öğrenebilmek için cep telefonlarından yararlanabilecek.





Feribotta yer var mı?