Feribotta yer var mı? Artık cep telefonunuzda

Sürücülerin Üçkuyular-Bostanlı arasında çalışan feribotlardaki “boş araç kapasitesi” ile sefer saatlerini birlikte takip edebilmesini sağlayan sistem hizmete girdi. Ayrıca iskelelerin yakınındaki meydanlara kurulan led ekranlardan deniz ulaşımına ait bilgiler yayınlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentlinin hizmetine sunduğu yeni vapur ve feribotlarla birlikte yolculuk sayıları arttı. Artık daha hızlı ve konforlu körfez yolculuğu hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, yolcuların bilgilendirilmesi için de yazılım teknolojilerini kullanıyor. Üçkuyular-Bostanlı arasında çalışan feribotlarla karşıya geçmek isteyen İzmirliler, gemideki boş araç kapasitesini anlık olarak öğrenebilmek için cep telefonlarından yararlanabilecek.
Feribotta yer var mı?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi olan www.izmir.bel.tr adresi üzerindeki ulaşım sekmesinden ve cep telefonlarındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait mobil uygulama üzerinden,
Üçkuyular ve Bostanlı iskelelerinden kalkacak feribotların saatleri, seferi yapacak geminin kapasitesi, gemide kalan boş araç kapasitesi ve bir sonraki seferi yapacak geminin kapasitesi gibi bilgiler anlık olarak görüntüleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, iskelelere erişimi sağlayan yaya yolları üzerine de yolcuların bilgilendirilmesi ve deniz ulaşımına yönlendirilmesi amacıyla, yolcu gemilerine ait sefer bilgilerinin anlık olarak görüntülendiği led ekranlar kurdu. Ekranlarda güzergah bilgileri, gemilerin iskeleden kalkış saatleri ve sefer iptallerini içeren bilgiler paylaşılıyor.