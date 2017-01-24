Fethi Sekin'in heykeli Adliye önüne dikilecek!

İzmir Bayraklı Adliyesi'ne yönelik saldırıyı büyük bir kahramanlık göstererek engelleyen şehit Fethi Sekin için heykel yarışması düzenleniyor

İzmir Bayraklı adliyesine yönelik 5 Ocak'ta düzenlenen saldırıyı, kapıda görev yapan trafik polisi Fethi Sekin'in dikkati önlemişti. Teröristlerle son kurşununa kadar çarpışan Sekin maalesef vurularak şehit edilmişti. Sekin'in şehit olması ve yaptığı kahramanlık ise İzmirli tarafından unutulmadı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi de Sekin için bir heykel yarışması düzenleme kararı aldı. 'Şehit Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması' adı verilen yarışmaya çok sayıda sanatçının katılması bekleniyor. Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından seçilecek olan heykel ise Sekin'in şehit olduğu Adliye önüne dikilecek.





PARKA KONULACAKTI AMA...



Fethi Sekin'in şehit olduğu 5 Ocak tarihinden bir gün sonra açılması planlanan ancak olay sonrası açılışı ertelenen Bayraklı'daki 40 dönümlük parka Fethi Sekin'in adı verilmişti. Sekin'in heykelinin de bu parka konulması kararlaştırılmıştı. Ancak yapılan değişiklikle heykelin bu parka dikilmesi kararı alındı.