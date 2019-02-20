Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı açıldı

2015'te Ege Üniversitesi'nde, kendisi gibi öğrenci olan Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak öldürülen Ülkü Ocakları Okul Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını taşıyan park, Kınık'ta açıldı.

Açılış törenine İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Ömür Raşit Tayfur, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, MHP Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasam Hüseyin Engin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Çakıroğlu, Kınık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Sakin, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu, çevre ilçelerden gelen MHP teşkilatları ile vatandaşlar katıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konuşmaların ardından tören sona erdi.