Foça'da 108 kaçak ve 5 organizatör yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yaptığı belirlenen 108 kaçak ve organizatör oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. İfadelerinin ardından organizatörlük yaptıkları şüphesiyle adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Foça'da 108 kaçak ve 5 organizatör yakalandı
 Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde 35 K 44052 plakalı kamyonet, 35 DE 2232 plakalı midibüs ve 35 LAM 34 plakalı otomobili durdurdu. Araçlarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 64 Suriye uyruklu göçmen olduğu belirlendi. Ayrıca, organizatör olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı İsmail Kılınç ve Adnan Güven ile Suriye uyruklu Halid El Şeyh gözaltına alınırken, araçlarla bulunan 1 bot ve 1 tekne motoruna da el konuldu.

Öte yandan, aynı saatlerde bir midibüs de devriye görevindeki polis ekipleri tarafından durduruldu. Foça İlçe merkezi yakınlarında durdurulan midibüste de aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 38'i Suriye, 6'sı Irak uyruklu 44 kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Aynı araçta bulunan ve organizatör oldukları değerlendirilen Türk vatandaşları K.K. ve Mehmet Selim Gezer gözaltına alındı. Emniyet ve jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İsmail Kılınç, Adnan Güven, Halid El Şeyh ve Mehmet Selim Gezer tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA
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