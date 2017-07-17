Foça'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Foça İlçesi'nde, kontrolsüz kavşakta bir motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaların sık görüldüğü kavşakta bir an önce önlem alınıp, sinyalizasyon sistemi kurulması istendi

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sadullah Sever Caddesi, İzmir Caddesi ve Oruç Reis Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Oruçreis Caddesi'nin Foça yönünden gelen 18 yaşındaki Osman Koçlu yönetimindeki 35 MIV 40 plakalı motosiklet, Sadullah Sever Caddesi'nden İzmir Caddesi'ne geçmeye çalışan 60 yaşındaki Nur Kayadeniz yönetimindeki 45 FV 562 plakalı otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırlayan, kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücü Osman Koçlu ve arkadaki arkadaşı 18 yaşındaki Cemal Sadıç ile otomobil sürücüsü Nur Kayadeniz ve yanındaki eşi, 47 yaşındaki Ümran Kayadeniz yaralandı. Yaralılardan Osman Koçlu ve Cemal Sadıç, Aliağa Devlet Hastanesi, otomobil sürücüsü Nur Kayediniz Menemen Devlet Hastanesi, eşi Ümran Kayadeniz ise Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Koçlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanedeki arkadaşı Sadıç ise buradaki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Sadıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kayadeniz Çifti ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Nur Kayadeniz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





"KAVŞAĞA SİNYALİZASYON SİSTEMİ YAPILSIN"



Yenifoça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yiğitalp, sık sık kazaların olduğu kavşakta önlem alınmasını isterken şöyle dedi:



"Belediyeden Karayolları'na, Kaymakamlık'tan Valiliğe kadar here yere müracaa edip, kavşağa sinyalizasyon sistemi konulmasını istedik. Hız azaltıcı düzenlemeler yapılarak geçişin emniyetli hale getirilmesini istedik. Ancak, bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Yıllardır, belki 50 - 60 kişi buradaki kazalarda hayatını kaybetti. 60 aracımızla her gün binbir sıkıntıyla buradan çıkış yapmaya çalışıyoruz. Foça, Yenifoça, Yedinci Alay, Bağarası, Aliağa, İzmir çıkışlarının kesişme noktası burası. Sivil vatandaşlarımızın yanı sıra 7 bine yakın askerimiz araçlarıyla buradan giriş çıkış yapıyorlar. Bu bölgede bundan daha yoğun bir kavşak yok. Ama hiçbir önlem de yok. Sinyalizasyon sistemi konulması şart. Cumartesi ve pazar günleri gibi aşırı yoğun olan günlerde polis memuru veya trafik zabıtasının da görev yapmasını istiyoruz. Üzüntümüz, acımız büyük."