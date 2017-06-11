Foça Yeryüzü Pazarı'nda 'zeytinime dokunma' eylemi

İZMİR'in Foça İlçesi'ndeki, Uluslararası Slow Food Hareketince tescilli Yeryüzü Pazarı'nda, 7'nci kez TBMM gündemine getirilen ve gelen tepkiler üzerine komisyona geri çekilen 'Zeytincilik Yasa Tasarısı' protesto edildi. Her biri aynı zamanda zeytin üreticisi de olan Yeryüzü Pazarı'nda tezgah açan pazarcılar, döviz ve sloganlarıyla 'Zeytinime dokunma' dedi

Foça Zeytindalı Grubu tarafından pazar günleri Yeni Park Alanı'nda kurulan Yerel Pazar, bu hafta tezgahlarını Zeytincilik Tasarısı karşıtı sloganlar içeren dövizlerle açtı. Lider Gül Girişmen ve arkadaşları saat tam 12.00'de tezgahları terkederek eylem yaptı. Zeytin'in ve zeytinyağının yörenin en önemli ürünlerinden olduğu, yöresel yemek ve salatalarla Nuh'un Ambarı (Ark of Taste) listesinde yer alan kaybolmaya yüz tutmuş yiyeceklerin hemen tamamında ana öğe olarak zeytin ve yağının kullanıldığını, hem bir yaşam biçiminin hem binlerce yılda edinilmiş bir kültürün unsurları olduklarına dikkat çeken Foça Zeytindalı Grubu üyeleri, zeytin alanlarına hiçbir şekilde dokunulmamasını istedi. Eyleme katılanlar, zeytin ağacının budanmış dal ve yaşlı bölümlerinden ürettikleri tabaklar, kaşıklar ve hediyelikleri de gösterdi.



'Zeytinime dokunma', 'Kahvaltıda santral yer miyiz?', 'Zeytinlikler yok olmasın', 'Bize bir zeytin ağacı yeter, betona yer yok', 'Zeytin?' yazılı dövizlerler taşınan eyleme, yazar Sevhan Beğendi de bir konuşma yaparak destek verdi. Beğendi, 'Alilerle Eleniler' adlı kitabımda Ali ile Eleni'nin çok uzun yıllar sonra zeytin ağacı sayesinde tekrar buluştuklarını, kavuştuklarını anlatıyorum. Zeytin ağacı bin yılların şahididir. Acıların, mutlulukların tanığıdır. Gelecek nesillere bırakılan en bereketli mirastır" dedi. Beğendi, zeytin ağacının bugünkü Atina'ya adının verilmesine ilişkin mitolojik öyküyü de katılımcılarla paylaştı.



Foça Yeryüzü Pazarı üretici üyeleri eylemin ardından düzenleme karşıtı sloganlarını yer aldığı dövizleri tezgahlarına tekrar iliştirerek satışa devam etti.







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