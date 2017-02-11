Fosil bilim kampı katılım belgeleri verildi

Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi, popüler bilim etkinlikleriyle Bornovalı çocukları geleceğe hazırlıyor. Yarıyıl tatilinde Fosil Bilim Kampı'na katılan 40 öğrenci Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı. Dünyanın oluşumu, ilk canlıların açığa çıkması, kıta hareketleri, yaşlandırma teknikleri, canlılığın ceşitliliği gibi konu başlıklarında etkinliklerin yapıldığı fosil bilim kampında çocuklar, fosillere dokunarak dünyadaki yaşamın tarihini ve dinamik yapısını anlama olanağı buldu

Fosil Bilim Kampı'na katılan öğrenciler dört gün boyunca dünyanın ve üzerindeki canlıların tarihini fosil kayıtlar eşliğinde eğlenceli deneylerle öğrendi. Paleontoloji, biyoloji, astronomi, kimya ve fizik kulüplerinde etkinliklere katılan çocuklar, dünyanın 4.5 milyar yıllık tarihi hakkında fikir edindi. Toplam 40 öğrencinin kabul edildiği fosil bilim kampında bilimsel yöntemler ışığında, disiplinlerarası etkinlikler düzenlendi. Katılımcıların dokunarak, hissederek, deneyleri kendileri yaparak doğadaki olguları öğrenmeleri sağlandı. Fosillere dokundular

Dünyanın oluşumu, ilk canlıların açığa çıkması, kıta hareketleri, yaşlandırma teknikleri, canlılığın ceşitliliği gibi konu başlıklarında etkinliklerin yapıldığı fosil bilim kampında çocuklar, fosillere dokunarak dünyadaki yaşamın tarihini ve dinamik yapısını görme olanağı buldu. Kampa katılan çocuklar, aslına uygun dinozor pençesi kalıpları yapıp, katlayıp yapıştırılan maketlerle kıtaların hareketini görüp, düşme deneyleriyle meteorların çarpma etkisini gözlemledi. Canlıların çeşitliliğini anlamak için deneyler yaparak, kayalardan ve fosillerden dünyanın yaşını hesaplayan çocuklar, büyük yok oluşları dinozorlar çağını ve memeli canlıların oluşumunu öğrendi.













Dünyanın oluşumu, ilk canlıların açığa çıkması, kıta hareketleri, yaşlandırma teknikleri, canlılığın ceşitliliği gibi konu başlıklarında etkinliklerin yapıldığı fosil bilim kampında çocuklar, fosillere dokunarak dünyadaki yaşamın tarihini ve dinamik yapısını görme olanağı buldu. Kampa katılan çocuklar, aslına uygun dinozor pençesi kalıpları yapıp, katlayıp yapıştırılan maketlerle kıtaların hareketini görüp, düşme deneyleriyle meteorların çarpma etkisini gözlemledi. Canlıların çeşitliliğini anlamak için deneyler yaparak, kayalardan ve fosillerden dünyanın yaşını hesaplayan çocuklar, büyük yok oluşları dinozorlar çağını ve memeli canlıların oluşumunu öğrendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila , Dost Bilim Evi'nin etkinlikleriyle Bornovalı çocukların dünyayı daha iyi anladıklarını belirterek, 'Geleceğimizin daha aydınlık olması için tek güvencemiz olan çocuklarımız, Bornovamızda bilimin ışığında eğitimler alıyor. Onlar bilim yolunda ilk adımlarını atıp ilerledikçe bizim de geleceğe olan inancımız artıyor. Bu yolda önemli bir işlev gören Dost Bilim Evi'nin değerli eğitmenlerini kutluyorum. Yeni etkinliklerimize tüm Bornovalı çocuklarımızı davet ediyorum' dedi.