İzmir Enternasyonal Fuarı 3 No'lu holde bu yıl da dev standıyla yerini alan Bayraklı Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikleriyle fuarın gözdesi oldu. 7'den 70'e herkesin takip ettiği etkinliklere çok sayıda vatandaş katıldı. Soğuk heykel atölyesinin milli mücadele dönemini konu alan gösterisi duygu dolu anlara sahne olurken, gitar kursiyerlerinin eğitmenleri eşliğindeki performansları da kulakların pasını sildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisi sırasında standı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan marşlar okudu. Dağıtılan Türk bayraklarını büyük coşkuyla sallayan İzmirliler, ayrıca karikatürlerini çizdirerek, fuar anılarını ölümsüzleştirdi.



Her gün çeşitli gösterilerin olacağı birbirinden değerli ünlü isimlerin konuk olacağı ve sürpriz hediyelerin dağıtılacağı Bayraklı Standı bu yıl da en çok ziyaret edilen stantlar arasında yerini alacak.



FUAR PROGRAMINDA NELER VAR



31 Ağustos Çarşamba günü CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, 2 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve 4 Eylül Pazar günü ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı İzmirlilerle söyleşi gerçekleştirecek. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ise ünlü yazarlar Bayraklı standında okurlarıyla buluşacak, kitaplarını imzalayacak. Etkinliğe, Sina Akyol, Zeynep Uzunbay, Enver Ercan, Duygu Kankaytsın ve Altay Ömer Erdoğan katılacak.











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