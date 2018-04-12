Gaziemir'de çocuk şenliği başlıyor

11 ülke, 6 heyet ve konuk il Batman ve Sivas’tan 350 çocuğun katılacağı 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği 20 Nisan’da başlıyor. Markaya dönüştürülen şenliğin 21. gurur yılında Manuş Baba, Buray ve Mabel Matiz konser verecek. Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ Dans Grubu, Niloya Müzikali, Elif’in Düşleri, Harika Kanatlar Müzikali, Heidi, Şenlik Korteji ve konuk ülkelerin dans gösterileri sahnelenecek. Şenliğin bu yıl ki teması ‘Yeşil çevre’, sloganı ise ‘Hava, su, toprak’

21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği 20-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Gaziemir ile özdeşleşen ve 8 yıldır profesyonel bir anlayışla organize edilen şenliğe bu yıl Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana, ülkemizden Batman ve Sivas ilinden çocuklar katılacak.





Tema ‘yeşil çevre’



Şenlik komitesi üyeleriyle birlikte basın toplantısı yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol 8 yıldır şarkısı, logosu ve maskotu ile şenliği marka haline getirdiklerini söyledi. Başkan Şenol, “Önce ‘Yurtta barış, dünyada barış’, daha sonra sırayla ‘Çevre ve sağlık’, ‘Bilinçli çocuk, mutlu gelecek,’ ‘Eğitim ve sağlık,’‘Bilişim ve teknoloji,’ ‘Sev kardeşim,’ ‘Barış içi dans’, geçen yıl da ‘sanat’ temalarını kullandık. Şenliğimizin bu yılki teması ‘Yeşil Çevre’, sloganı ise ‘Hava, su, toprak’ olarak belirlendi” diye konuştu.





“Dünya barışına katkıda bulunuyoruz”



Şenliğin dünya gençleri arasında kültürel kaynaşma sağladığını, dünya barışına önemli katkı koyduğunu ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Barış ve sevginin, kardeşlik ve dostlukla harmanlandığı Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliğimizin 21’inci yaşına ulaşmış olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şenliğimiz dünya çocuklarını, Gaziemirli ve İzmirli akranlarıyla buluşturuyor, onların arasında ölümsüz dostluk köprülerinin kurulmasına zemin hazırlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gaziemir ve İzmir halkı olarak şenliğe katılan dünya çocuklarını evimizde konuk ederek Türk Milleti’nin misafirperverliğini tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz” dedi.



Dünyada tek çocuk bayramının Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu dile getiren Başkan Şenol; şenliğe katılan ülkelerin kültürel materyallerini Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği Kültür Evi’nde özel vitrinlerde sergilediklerini de sözlerine ekledi.





‘Gaziemir gücünü gösterdi’



8 yıldır “Gücünü göster Gaziemir” sloganıyla başlatılan kampanyaya ilçe esnaf ve sanayicisinin şenliğe sponsor olup büyük destek verdiğini de anlatan Başkan Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kampanya ile esnafı, sanayicisi, işadamı; kısacası yaşamını bu kentte kazanan herkesi, ‘görkemli ve dünyaya örnek’ bir şenlik yaratmaya çağırdık. Çok büyük bir katılım oldu ve herkes az ya da çok demeden gücü ölçüsünde maddi ve manevi destek verdi. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Gaziemir gücünü gösterdi.”



Konserler, müzikaller, dans gösterileri



Markaya dönüştürülen şenliğin 21. gurur yılında Manuş Baba, Buray ve Mabel Matiz konser verecek. Anadolu Ateşi ‘Kıvılcım’ Dans Grubu, Niloya Müzikali, Elif’in Düşleri, Harika Kanatlar Müzikali, Heidi, Şenlik Korteji, konuk ülkelerin dans gösterileri ve dünya dans gününe özel şenlik çocuklarının sahneleyecekleri halk oyunları Gaziemir ve İzmirlilere görsel şölen ve unutulmaz saatler yaşatacak.





Şenliğin geçmişi hakkında



İlki, 1996 yılında yapılan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği, 1999 yılında deprem felaketi ve 2003’teki Irak Savaşı dışında, 20 yıldır gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 24 ayrı ülkeden 7 binden fazla konuk çocuğun katıldığı şenliğin şarkısı, logosu ve maskotu da bulunuyor. Gaziemir’in yüzde 65’ini kaplayan ormanlık alanlarda yaşayan sincaplar, sekiz yıldır şenliğin maskotu olarak kullanılıyor. Bugüne kadar şenliğe



Azerbaycan, Kırgızistan, Bulgaristan, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Bosna Hersek, KKTC, Polonya, Slovakya, Litvanya, Tataristan, Kuzey Osetya, Yunanistan, Hindistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti katıldı. 2010 yılından itibaren ülkemizden de konuk iller davet ediliyor.