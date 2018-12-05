Gaziemir'e Zeytin Park

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir’deki 40 dönüm alan üzerine kurduğu Zeytin Park Yaşam Korusu, "betonarmesiz" doğal yapısı ve modern tasarımıyla İzmirlilerin yeni gözdesi olacak. 350 zeytin ağacının korunduğu park, Cumartesi günü hizmete açılacak

Gerçekleştirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir EVKA-7’de yaklaşık 40 dönümlük alanda her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği bir "yaşam alanı" oluşturdu. Zeytin Park Yaşam Korusu'nun, 8 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de yapılacak törenin ardından resmen kullanımına açılacağı bildirildi.

Betonarme hiçbir yapının inşa edilmediği Zeytin Park, tamamen doğanın yapısıyla uyumlu malzemelerle donatıldı. Zeytin ağaçları tarafından güzel kokuların yayıldığı alan, 7 dönümlük piknik yeri ile de tatil günlerinin vazgeçilmez mekanı haline gelecek.

350 zeytin ağacı, binlerce bitki

Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan Gaziemir Zeytin Park Yaşam Korusu'nu oluştururken mevcut 350 adet zeytin ağacı koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bunlara ek olarak 46 adet ağaç ile abelya, ardıç, eskolonya ve teksanum gibi türler başta olmak üzere 11 bin 500 adet çalı grubu bitki dikimi gerçekleştirdi. Mezem, katırtırnağı, orman sarmaşığı, menekşe ve sıklamen gibi türlerden oluşan 225 bin adet yer örtücü, sarılıcı, soğanlı ve mevsimlik çiçek dikimi ise bölgeye ayrı bir renk kattı. 55 adet çatılı piknik masasının bulunduğu Zeytin Park Yaşam Korusu'nda doğayla uyumlu yürüyüş yollarının yanı sıra engelsiz spor ve engelsiz oyun alanları, oyun grupları ve çok amaçlı sahalar da bulunuyor. 10 adet çeşme ve taşınabilir büfenin de yer alacağı Zeytin Park, bölge sakinlerinin her ihtiyacına cevap verebilecek.