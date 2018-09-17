Gece kulübü önünde kavga: 4 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki gece kulübü önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir gece kulübü önünde silahlı kavga çıktı. Kavga saat 03.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 29 yaşındaki Abdulkadir Acar gece kulübü çıkışında bilinmeyen bir sebeple 44 yaşındaki İsmail Akkaya, 41 yaşındaki Yücel Yağcı ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Her iki tarafın birbirine ateş etmesi sonucu 4 kişi de yaraladı. Olayın ardından Acar otomobile binerek kaçmaya başladı. Acar, yaklaşık 100 metre sonunda ise kaza yapınca yakalandı.

Çevredekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.