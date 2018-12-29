Genç iletişimcilere bir ödül daha

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri ödüle doymuyor.

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl onuncusu gerçekleştirilen ‘Aklıma Bir Fikir Geldi İletişim Fikirleri’ Yarışması’nda, Medya ve İletişim Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Korhan Dadak ve Mehmet Can Çiftçi, radyo spotu kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmanın seçici kurulunda İletişim Fakülteleri Dekanları Konsey Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, radyo yayıncısı Cem Arslan, TRT Televizyon Daire Başkan Yardımcısı Nilgün Aydoğan, gazeteci Yüksel Aytuğ, eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, RTÜK İzleme Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Reklamverenler Derneği temsilcisi Alkan Eraltan, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, televizyon programcısı Oğuz Haksever, şarkıcı Özgün ve Türkiye Halkla İlişkiler Dernek temsilcisi Fügen Toksü yer aldı.

“Korsanla Mücadele” konusunda üniversite öğrencileri arasında farkındalık yaratmak ve korsan yayıncılığın zararlarına ilişkin kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen yarışma, Türkiye’deki çok sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Televizyon, radyo ve afiş olmak üzere üç farklı kategoride ilk üç derecenin belirlendiği yarışmada, Türkiye’deki üniversitelerden 883 proje, ön eleme sonucu 482’ye düşürüldü ve bu projelerden de sadece dokuzu ödül almaya hak kazandı.

İzmir’den sadece İKÇÜ

Türkiye’deki çok sayıda üniversitenin iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinden yoğun bir katılımın olduğu yarışmada, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü ödül almaya hak kazanarak önemli bir başarı yakaladı.

İKÇÜ’ye getirdikleri bu başarılı ödül nedeniyle öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe de ödül törenine katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Prof.Dr.Gökçe yaptığı açıklamada, teori ve pratiğin birleştirilerek, öğrencilerin akademik eğitimlerini sektörel deneyime dönüştürdüklerini, İKÇÜ Medya Merkezi gibi teknik ve alt yapı yatırımlarıyla öğrencilere uygulama alanı sunarak daha etkili ve daha profesyonel çalışmalar üreteceklerini belirtti.