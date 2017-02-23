Genel Sekreter Sındır'dan gençlere çağrı

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir'e başka kentlerden gelen üniversite öğrencilerine seçmen kayıtlarını okudukları yere almaları çağrısında bulundu

Çağdaş İzmir Gençlik İnsiyatifi Derneği'nce, Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Günümüz Türkiye’sinde Demokrasi ve Laiklik’ konulu söyleşiye katılan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, gençlerle buluştu. Sındır, üniversite öğrencilerine okudukları kentte oy kullanabilmeleri için çağrıda bulundu, "Kaydınızı okuduğunuz yere alın ve referandumda oy kullanın. Rejim değişikliğine, tek adam rejimine izin vermeyin" dedi.



CHP’li Sındır, referandumda 'hayır' oylarını artırmak için inanmak gerektiğini vurgulayıp, şunları söyledi:



"Başarmak için önce inanmak gerekiyor. Eğer inandıysanız yolun yarısını kat etmişsiniz demektir. ‘İzmirli Gençler Hayır Diyor’ sloganı ile sahaya inen sizler 16 Nisan’da Türkiye’mizin hayırlı sonuçlara ulaşmasını sağlayacaksınız. Atamızın dediği gibi yine ‘milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bir panik içerisindeler. Evetler düşük çıkınca Cumhurbaşkanı halka anlatamadık diyor. Anlatsaydınız. Meclis’teki görüşmeler konuşmalar esnasında televizyonları niye kararttınız? Ben tam tersini söylüyorum; bu Anayasa değişikliğini en güzel şekilde anlatalım biz doğruyu ve gerçeği söylediğimiz sürece vatandaşlarımız doğal olarak bu milletin her bir ferdi bu değişikliğe hayır diyecektir. Bu rejim değişikliğine 'dur' diyeceğiz yeter ki hepimiz inanalım. Önümüzde 2 aylık çok önemli bir süre var. Demokrasiye bir tek adam rejimine döndürmek isteyen otoriter, totaliter ve ucube bir rejime döndürmek isteyen bu egemen güce karşı bizim yapmamız gereken kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi vatanın her karış toprağında mücadele etmek."



"OY KULLANMAYA GİTMEMEK REFERANDUMA 'EVET' DEMEKTİR"



Seçmen listelerinin 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirileceğini hatırlatan ve gençlerin seçmen kayıtlarını okudukları yere almaları çağrısında bulunan Sındır, "Kayıtlarında yanlışlık ya da eksiklik bulunanlar nüfus müdürlüğüne ilgili tarihe kadar başvurmayı unutmasın. Yurtta kalan öğrencilerimiz seçmen kaydı yaptırmak için, yurt müdürlüğünden orada kalındığına dair alınacak belge ve üniversiteden alınacak ıslak imzalı öğrenci belgesi ile ilçe nüfus müdürlüğüne başvursun, kaydını yaptırsın. Kirada oturuyorsanız kira sözleşmesi ile birlikte muhtarlıktan alınacak ikametgah ya da bir fatura ile ilçe nüfus müdürlüğüne başvurun. Bir yakınınızın yanında kalıyorsanız yakınınızı tutun kolundan ve ilçe nüfus müdürlüğüne gidin ve kaydınızı yaptırın. Oy kullanmaya gitmemek referanduma 'evet' demektir. Bu referandum hepimizin geleceği için bir dönüm noktası" dedi.

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