Gıda israfına karşı 'seçmeli gün' dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi, gıda israfını engellemek için 'seçmeli gün' uygulaması başlattı. Buna göre, öğrenci ve personel menüsünü beğendiği günü kartına yükleyecek, gereksiz üretimin önüne geçilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), önemli bir çalışmaya daha imza atarak, bünyesinde bulunan 24 yemekhanesinde kullanılan kart yükleme sistemini yeniledi.

Her gün binlerce mensubuna yemek hizmeti sunan DEÜ’de yeni hayata geçirilen sistem sayesinde akademik ve idari personel ile öğrenciler, istedikleri günün menüsünü internet ortamından kartlarına yükleyebilecek. Bu sayede üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na mutfaklarında hem daha kesin sayıda yemek hazırlanması sağlanacak hem de yemek israfının önüne geçilecek. Yeni uygulamanın örnek bir çalışma olduğunu açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yeni sistemin 21 Ocak 2019 tarihi itibariyle hizmete açılacağını; bir hafta sonraki yemek listesinden kartlara dolum yapılmaya başlanacağını kaydetti. Kamuda tasarruf ilkesine uygun olarak hayata geçirilen yeni sistemin tasarruf sağlayacağını kaydeden Rektör Hotar, “Biz, 85 bin mensubu olan son derece büyük bir aileyiz. Kendi bünyemizde yer alan ve gıda standartlarına uygun olarak üretim yapan mutfaklarımızda her gün binlerce kişilik yemek hazırlıyoruz. Bu çok önemli bir iş ve her aşamasının çok iyi planlanması gerekiyor. Bu sistem sayesinde yemeklere olan talebi önceden gördüğümüz için daha net bir üretim planlaması yapacağız. Böylece gereksiz satın almaların da önüne geçeceğiz” dedi.

İsraf olmayacak

Hazırlanan yemek listesinin internet ortamında görüleceğini ve kişinin istediği günün menüsünü seçerek bunu kartına yükleyebileceğini bildiren Rektör Hotar, “Mensuplarımız diledikleri menüyü internet üzerinden kartlarına yükleyebilecek. Bir süre önce kredi yüklemesinin kredi kartı yoluyla yapılmasını da sağladık. Böylece mensuplarımız hem kart yüklemelerini yapacaklar hem de menüsünü beğendikleri günü seçebilecekler. Gıda israfını önleyecek sistem hayırlı olsun” diye konuştu.