Grev oldu, Karabağlar çöp içinde kaldı

Karabağlar Belediyesi'ne ait Karbel AŞ ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. İstediği zammı alamayan işçiler ise greve çıktı. Grev nedeniyle çöpler de toplanmadı. Hem insan sağlığı tehlikeye girdi hem de çöpler konteyner kenarlarında birikerek çirkin bir görüntü oluşturdu.Kaynak: AA
31 Ocak Salı günü Genel İş Sendikası üyelerinin başlattığı grev dördüncü gününde. Görüşmelerin sürmesi ve anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle çöpler de toplanmadı. Etrafta biriken çöplere ise vatandaşlar tepki gösterdi. Çöpler yüzünde çocukları dışarıya bırakamadıklarını belirten vatandaşlar, ilaçlamanın da yapılmamasından yakındı.
İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Karabağlar Belediyesine ait Karbel AŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine 31 Ocak'ta grev kararı alınmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.
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