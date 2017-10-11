Gültepe Spor Kompleksi'nin açılışına davet etti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, TBMM'de ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gültepe'de inşa edecekleri yeni spor kompleksinin temel atma törenine davet etti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da biraraya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş, Konak Belediyesi olarak Gültepe semtinde inşa edecekleri spor kompleksinin temel atma törenine davet etti. Temeli atılacak proje hakkında bilgi alan ve inşa edilecek tesisi oldukça beğenen Kılıçdaroğlu ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek temel atma törenine programının uygun olması halimde katılabileceğini söyledi.



Modern spor kompleksi



Başkan Pekdaş, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Gültepe semtimize yeni bir soluk kazandıracak spor kompleksimizin temel atma törenine davet ettik ve yakında açılışını yapacağımız tesisleri anlattık. Kendisinin katılımıyla Gültepe Spor Kompleksimizin temelini atmak bizlere onur verecek' dedi.



Temeli atılacak tesisin bölgeye değer katacağını söyledi. Pekdaş, tesisten Konak'taki amatör spor kulüplerinin yanı sıra bölge halkının da ücretsiz yararlanacağını belirtti. 2016 yılının Şubat ayında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Konak Belediyesi'ne tahsis edilen 5086 metrekarelik alanın mülkiyetini devraldıktan sonra plan değişikliği yaptıklarını, ardından arazi üzerinde metruk halde bulunan eski ekmek fabrikasını yıktıklarını kaydeden Başkan Pekdaş, çok güzel bir proje hazırlandığını ve ihalesinin tamamlandığını söyledi. Her ayrıntının düşünüldüğünü projede temel atma aşamasına gelindiğini vurgulayan Başkan Pekdaş, işlevselliğin yanı sıra görselliğin de ön planda tutulduğu projenin çok kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı. Hazırlanan projenin iç açıcı mimarisinin yanı sıra kolay uygulanabilir bir yapıya sahip olduğunu belirten Başkan Pekdaş, komplekste basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı spor salonu ile bir mini futbol sahasının da yer alacağını söyledi. Pekdaş, ayrıca bireysel ve grup antrenmanlarına olanak sağlayan birden çok salonun ve 30 araçlık bir kapalı otoparkın da projede var olduğunu dile getirdi.



Yılların sorunu çözülecek



Gültepe'nin İzmir'in önemli yerleşim yerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Pekdaş, 'Geçmiş yılların getirdiği sorunlar nedeniyle Gültepe'de park ve yeşil alan yapacak boş alan bulmakta büyük zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle Toros Mezarlığı'nın hemen karşısında yıllarca boş duran eski ekmek fabrikasının yerini Milli Emlak'tan tahsisini aldık. Ekiplerimiz arazi üzerindeki eski fabrika binasının yıkımını tamamladı. Artık temel atma aşamasına geldik. Çok güzel bir proje hazırladık. Kısa sürede projemizin temelini atacağız ve Gültepe halkının özlemle beklediği spor kompleksini kısa sürede inşa edeceğiz' dedi.