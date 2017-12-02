Güzelbahçe'de köylünün malı, köylüye verildi

Güzelbahçe Kent Konseyi, Çamlı Köyü Kalkınma Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. Buna göre köy tüzel kişiliğinden Güzelbahçe Belediyesi'ne devredilen alanlardaki zeytin ağaçlarından toplanacak zeytinleri ve çıkarılacak yağ satın alınacak

Güzelbahçe Belediyesi örnek bir projeye daha imza etti. Belediye Başkanı Mustafa İnce, Kent Konseyi Başkanı Ozan Parlar ve Çamlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Alkan, köy tüzel kişiliğinden belediyeye geçen arazilerdeki binlerce zeytin ağacından toplanacak mahsul ile ilgili olarak "Zeytin Ağaçları Bakımı, Zeytin Mahsulü İşleme Ve Pazarlaması Sözleşmesi" imzaladı.Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, il özel idaresinin kapatılmasından sonra köy muhtarlıklarına ait malların belediye mülkiyetine geçtiğini hatırlatarak "Güzelbahçe'nin Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylerinden belediyemize geçen köy mallarını yine köylülerimizin kullanımına sunuyoruz. Köylümüzün malını satmıyoruz, köylülerimiz tarafından işletilmesini, kullanılmasını sağlıyoruz.Tek bir karış toprağı veya tek bir ağacı elden çıkarmadık, kimseye satmadık. Köylünün malı köylünün hizmetinde" diye konuştu.



Köylü adına kooperatif satacak



Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Ozan Parlar, yapılan sözleşmeye göre; Çamlı Mahallesi sınırlarında bulunan, Güzelbahçe Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki muhtelif zeytinliklerin, bakım, onarım, toplama, işleme işlerini kooperatifin yapacağını belirterek şunları söyledi: Alan teslimi yapıldıktan sonra ağaçların dip temizliği, kepez temizliği, çırpılma aşaması, naylon serimi, çırpıcılar ve toplayıcılar, zeytin mahsullerinin sıkımı ve şişelemesi, etiketleyip pazara sürülmesi kooperatif tarafından yapılacak. Tüm işlemler bittikten sonra işleyiciye teslim edilen alan ve ağaçlar, işverene teslim edilecektir. İşleyici, mülkiyeti belediyemize ait alan ve ağaçların değerini düşürmeyecek, özelliğini ve verim gücünü azaltmayacak önlemleri almak, korumak zorundadır. Yapılacak çalışmalar sonunda elde edilecek zeytin mahsul miktarı, kayıt altına alınacak. Mahsulden çıkarılacak zeytinyağının miktarı, sıkıcıdan alınacak belge ile tespit edilecek. Yüzde 50'si Kent Konseyi'ne ambalajlı ve etiketli olarak teslim edilecek. Bu miktar, her ne şartta olursa olsun, 1.000 litrenin altına düşmeyecek. Çıkacak zeytinyağı, 2.000 litre altı olsa dahi, yüklenici, 1.000 litre zeytinyağını, belirlenen evsafıyla teslim etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etti.







