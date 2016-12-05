Hakkında gözaltı kararı bulunan eski emniyet müdürü İzmir'de gözaltına alındı

İzmir'de, 'Askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davası soruşturmasında kumpas kurmakla suçlanan polisler arasında olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı ve eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, bir işi için geldiği İzmir Adliyesi'de gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya'nın koordinesinde yürütülen, 'Askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davası ile ilgili kumpas soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı bulunan Hasan Ali Okan, bir davasıyla ilgili para ödemek üzere, bu sabah Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne geldi. Görevliler Okan'a para cezasını, Bölge İdare Mahkemeleri'nin bulunduğu ek binada ödemesi gerektiğini söyledi.



Adliyeden dışarı çıkıp ek binaya doğru yürüyen Hasan Ali Okan'ı Adliye Karakol Amirliği'nde görevli polis memuru Ramazan Şahin fark etti. Peşinden koşan polis memuru Şahin, hakkında gözaltı kararı bulunduğunu bildiği Okan'ı, yaklaşık 300 metre illeride durdurup gözaltına aldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'ya da Okan'ın gözaltına alındığı bilgisi verildi.



Savcı Karakaya, Okan'ın, soruşturmayı yürüten İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesini istedi. Okan, sağlık kontrolünün ardından, KOM Şubesi'nden gelen görevlilere teslim edildi.



Bu soruşturma kapsamında daha önce, aralarında emekli tümgeneral Muzaffer Öztosun ve eski Mardin İl Jandarma Komutanı Erdoğan Akdeniz'in de bulunduğu 18 şüpheli 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.



Hasan Ali Okan, İzmir'de usulsüz dinleme iddiasıyla 26 emniyet mensubu hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan iki ayrı davada tutuksuz yargılanıyor. Bu davalar kapsamında tutuklanan Okan'ı itiraz üzerine tahliye eden hakim Atilla Rahman da FETÖ/PYD operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.



OPERASYON ÖNCESİ DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU



İzmir Karşıyaka doğumlu olan 50 yaşındaki Hasan Ali Okan, çeşitli yerlerdeki görevlerin ardından İzmir'de 7 yıl görev yaptı. İzmir'de İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Daha sonra Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Okan’ın İstihbarat Dairesi’ne atanmasının ardından 2010’da, İzmir'deki sözde 'Askeri casusluk' davasıyla ilgili ihbarlar yapıldı. Okan’ın koordinesiyle yapılan bu operasyonun ardından, aralarında muvazzaf askerler ve sivillerin de bulunduğu toplam 357 kişi hakkında dava açıldı. Bir kişi dava sürürken yaşamını yitirirken diğer sanıkların tümü beraat etti. 2011 yılı Temmuz ayında, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi ettirilen Okan, Batman İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Hasan Ali Okan, Batman'daki görevinden de 2014 yılında alındı.