Hastalar evlerinde yalnız değil!

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi “Artık Evinizde Yalnız Değilsiniz, Emin Ellerdesiniz” sloganıyla hastalarını yalnız bırakmıyor

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nde görevli Uzm. Dr. Erkan Güvenç kişilerin bu hizmetten yaralanmak için öncelikle başvuru yapmaları gerektiğinin altını çizerek “Kişiler talepte bulunduktan sonra, takip programına alınmaktadır. Yaptığımız ziyaretlerde hekim ve sağlık çalışanı olarak sunabileceğimiz hizmetler hasta ve yakınlarına anlatılmaktadır. Evde değerlendirdiğimiz hastalarda ise, idrar sondası, nazogastrik sonda, PEG bakımı, beslenme önerileri, yara bakımı gibi hasta yakınlarının en fazla ihtiyaç duyduğu konulardır. Gerektiği takdirde ilaç, medikal ve hasta alt bezi raporlarının çıkarılması ve idamesi sağlanırken, yine hastanede değerlendirilmesi gereken veya yatış yapılması gereken hastaların her an yanında olduğumuzu belirterek sosyal devlet yapımızın gerekliliğini vurgulamaktayız. Hastanemiz Evde Sağlık Birimi’nde bir buçuk sene zarfında kayıtlı 3042 hasta bulunmakla birlikte şu an aktif 958 hastaya hizmet vermekteyiz. Evde sunulan sağlık hizmetleri dışında Evde Sağlık Birimi’ne kayıtlı hastaların hastaneye geldiklerinde de ihtiyacı olan tüm konularda onlara yol gösterip, gerektiğinde eşlik ederek yardımcı olmaktayız.’’ dedi.





Artık Evimizde Yalnız Olmadığımızı Biliyoruz…



Yaklaşık 3.5 yıldır SVO (Felç) hastası olan anneleri Güllü Çakır (81) için Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlandıklarını belirten Nesrin ve Bülent Özyeldan ailesi “Annemiz 3,5 yıldır felçli ve şu anda da sürekli yatıyor. Bakımını, beslenmesini kısaca ihtiyacı olan her şeyini bizler yapıyoruz. Ağızdan beslenemediği için nazogastrik sonda ile beslenmektedir. Sadece bu sondası için bile onu hastaneye götürüp getirmek hem annemin konforu hem de bizler için çok zor. Ama Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde artık her işimiz daha kolay, hizmet ayağımıza geliyor. Allah herkesten razı olsun. Hem bu projeyi hayata geçirenlerden hem de Buca Seyfi Demirsoy DH Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Artık evimizde yalnız olmadığımızı biliyoruz.’’ dedi.



Hastane Yöneticisi Op. Dr. Hilmi Güngör ise “Hastanemiz Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, şu zamana kadar aktif olarak çalışarak birçok hastanın sağlık hizmetini itinayla karşılamaktadır. Hizmet götürülen hastaların her türlü sağlık hizmetlerini gerek hastanemiz sınırları içerisinde, gerekse ayaklarına götürerek evlerinde yürütmektedirler. Hastanın belirli ihtiyaç ve bakımlarının idamesi konusunda hasta yakınına her türlü sağlık bakımı ve eğitimi ekibimiz tarafından yapılıp anlatılmaktadır. Ekibimize yapmış oldukları güzel çalışmalardan ötürü teşekkür ederken hizmet alan tüm hasta ve hasta yakınlarımıza kolaylıklar diliyorum. Herkesin eline emeğine sağlık.” dedi.