“Hayal Bornova” Projesi başlıyor

Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek olan Hayal Bornova’nın Pınarbaşı’nda 24 dönüm alan üzerine kurulması planlanıyor. Pınarbaşı’nda bir hayali gerçekleştireceklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hayal Bornova, hem çocuklarımızın gelişimine hem de bölgedeki kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak. Çocukların aileleri ile birlikte zaman geçirebileceği çok özel bir alan olacak. Bu proje bittiğinde sadece Bornova için değil, İzmir ve Ülkemiz için de önemli bir değer olacak” dedi.
Eğitim, sanat, tarih, spor ve eğlencenin bir arada yer alacağı bir sosyal proje olan Hayal Bornova’nın Pınarbaşı’nda 24 dönüm alan üzerine kurulması planlanıyor.
Ege’nin güzellikleri maketlerle anlatılacak
Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek, hedef kitlesi ise çocuk ve gençler olan proje alanının ön dört dönümlük bölümünde, Ege Bölgesi'nin tarihi ve turistik değerleri ile doğal güzelliklerinin, 1/25 ölçekte hazırlanmış yapısal maketleri; aynı ölçeğe indirgenmiş yaşayan bitkisel peyzajı, hareketli, görsel ve işitsel çehresi ile desteklenerek, yaşadığı dönemin veya hala içinde bulunduğu alanın atmosferini yansıtacak bir tasarım anlayış ile sergilenecek. Aynı zamanda, eserlerin yazılı tarihi ile de ziyaretçilerin aydınlatılması ve geçmişimize daha bilinçli bir bakış açısı ile bakmaları sağlanacak.
Masal kahramanlarını tanıyacaklar
Maket alanının “Masal” bölümünde, çocukluk dönemimize damgasını vurmuş masal kahramanlarımızın hikayeleri ile sergilendiği maketler yer alacak. Ayrıca tarihimizde önemli yeri olan Türk büyüklerinin tanıtımı da bu bölümde olacak. Küçük ziyaretçiler, maket alanlarının çevresinde dolaşacak seyir treni ile alanı daha iyi algılamalarken aynı zamanda eğlenecek. Çocuklar yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanacak oyun alanlarında da keyifle zaman geçirecek.
Miniklere küçük ölçekli tarla
Projenin en önemli özelliklerinden biri de eğitim atölyeleri. Bu atölyelerde, çocukların gelecek ile ilgili hayallerinin şekillenmesinde önemli rol oynayan ve farkındalıklarının artmasını sağlayacak, sanatsal, bilimsel, tarımsal ve doğa olaylarının da anlatıldığı çalışmaların yapılacak. Bu kapsamda atölyelerin bulunduğu alanın bir kısmında bitki ekmeyi ve dikmeyi öğretmek için küçük ölçekli tarlalar oluşturulacak. Bu tarlalardan elde edilecek sebze ve meyveler kafeteryanın mutfağında kullanılarak Hayal Bornova’nın ziyaretçilere, “Sağlıklı Beslen” kafeteryasında sağlıklı besinler olarak geri dönecek.
Çocuklar at binmeyi öğrenecek
Yeşil alanları ve bitki çeşitliliği ile de dikkat çeken projenin, dört dönümlük bölümü de padok ve at haralarına ayrılacak. Bu alanda çocuklara ata binme eğitim verilecek.
Kentsel dönüşüme de katlı sağlayacak
Pınarbaşı’nda bir hayali gerçekleştireceklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hayal Bornova, hem çocuklarımızın gelişimine hem de bölgedeki kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak. Çocukların aileleri ile birlikte zaman geçirebileceği çok özel bir alan olacak. Şu an uygulama projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje bittiğinde sadece Bornova için değil, İzmir ve Ülkemiz için de önemli bir değer olacak” dedi.
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