Hem çalıştı, hem iki çocuk büyüttü hem de...

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezi'nde görevli, 2 çocuk annesi tıbbi laboratuvar teknikeri Tuğba Dilli, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi

Hacettepe Üniversitesi'nin 2 yıllık Tıbbi Laboratuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2004'te evlenen Tuğba Dilli, 2008 ve 2010 yılında 'Efe' ve 'Ege' isimlerini verdikleri oğullarını dünyaya getirdi, ardından 2011'de İzmir'e yerleşti. Aynı yıl Tepecik Eğitim ve araştırma Hastanesi Transfüzyon Merkezi'nde laboratuvar teknikeri olarak çalışmaya başlayan Dilli, eğitim hayatını sürdürme kararı aldı. Sınavı kazanarak Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde eğitimine başlayan Dilli, yüzde 30'u İngilizce eğitim içeren bölümün ve aynı zamanda fakültenin birincisi olmayı başardı. Dilli, geçtiğimiz günlerde yapılan mezuniyet töreniyle diplomasını aldı.



Bir yandan çalışıp, diğer yandan okuyan ve bu süreçte iki oğlunu da büyüten Tuğba Dilli, şu anda 7 ve 9 yaşlarındaki oğullarına iyi bir rol model olduğuna inandığını söyledi. Çocuklarının kafasındaki anne profilinin biraz farklı olduğunu belirten Dilli, şöyle dedi:



"Çocuklarım beni hep okula gidiyor olarak biliyor. Onlara hep eğitimin önemini anlatmaya çalıştım. Mezuniyet törenine birlikte katıldığımızda da bunun önemini daha iyi anladılar. Beni birinci olduktan sonra tebrik ettiler ve kendileri de aynı şeyleri yaşamak istediklerini belirttiler. Ben de mezuniyet konuşmamda kürsüden 'inşallah bir gün çocuklarım da bu kürsüden konuşur' diyerek hislerimi aktardım."



Tuğba Dilli başarısının çok çalışmasından ve sevdiği bölümü okumasından kaynaklandığını belirtti. "Fırsat bulduğum her dakika ders çalıştım" diyen Dilli şunları söyledi:



"Hastanede nöbet tuttuğum gecelerde fırsat bulduğum her dakika ders çalıştım. Ablam hemşire olduğu için geçmişten bu yana sağlık alanına bir ilgim vardı. Ben de biyoloji bölümünü severek okudum. Bir işi severek yaparsanız ve ders çalışırsanız başarı beraberinde geliyor. Ama yapı olarak sanırım biraz hırslıyım. Hep normalinden fazla tekrar yapan ve ders çalışan biri oldum. Üniversite tercihi yapacak arkadaşlarıma sevdikleri ve gelecek vaat eden bölümleri seçmelerini öneriyorum. Biyolog olabilmek için kadro sınavına gireceğim."Mezun olduğu fakülteden de akademisyenlik önerisi geldiğini dile getiren Dili, bu öneriyi de çok cazip bulduğunu belirterek, henüz karar aşamasında olduğunu söyledi.

