Hem öğrendiler hem eğlendiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Gezici Çocuk Dünyası” ekibi, Ödemiş Kurucuova mahallesindeki çalışmalarını tamamlayıp törenle uğurlandı. Çocukların şarkıları, şiirleri ve danslarıyla renklenen etkinlikte, annelerin sürpriz halk oyunu gösterisi büyük alkış aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında üç yıl önce hizmete giren “Gezici Çocuk Dünyası” TIR’ı Bayındır, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayraklı ve Bergama’nın ardından Ödemiş ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kurucuova Çay mahallesindeki çocuklara 2 ay boyunca okul öncesi eğitim verilirken, ailelere yönelik çalışmalar da yapıldı.



Çalışmalarını Ödemiş'in Seyrekli mahallesine kaydıran “Gezici Çocuk Dünyası”, Kururuova'dan renkli bir törenle uğurlandı. Çocukların tören için hazırladıkları danslar, okudukları şiirler ve söyledikleri şarkılar büyük beğeni topladı. Günün en büyük sürprizi ise eğitim alan miniklerin annelerinden geldi. Annelerin Ödemiş Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile hazırlamış olduğu Harmandalı gösterisi büyük alkış aldı. İzmir Gönüllü Takımı'nın gönüllü abla ve ağabeyleri de, bu heyecanlı günlerinde çocukları yalnız bırakmadı. Kardeşleri ile yüz boyama çalışması yapan gönüllüler, şarkılarına da eşlik etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünce yürütülen “Gezici Çocuk Dünyası” 2015 yılından bu yana Bayındır, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayraklı, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde 320 çocuğa ulaştı. “Gezici Çocuk Dünyası” şimdi de Ödemiş’in Seyrekli Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.













