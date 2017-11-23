Henüz açılışı yapılmayan Atatürk anıtına çiçek bırakıp, dua etti

Bayraklı Belediyesi, Heykeltıraş Can Akdaş tarafından bronz döküm tekniği ile Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde giydiği fraklı takım elbisesiyle anıt yaptırdı. 2 metre 70 santim boyundaki Atatürk heykel, dün vinçle belediye binası önündeki 1 metre 60 santim uzunluğundaki kaidenin üzerine yerleştirildi. Gerekli düzenlemelerin ardından açılışı yapılacak anıtın önüne dün saat 14.30'da gelen bir kadın, elindeki çiçekleri kaidenin üzerine bıraktı, ardından da dua etti. Bu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.Kaynak: DHA
Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, "Yanılmıyorsam vatandaşımızın belediyemizde bir işi varmış. Heykeli görünce yanına gidip çiçek bırakmış, dua etmiş. Bu görüntüler bizi de çok duygulandırdı. İlçemize çok güzel bir Atatürk anıtı kazandırdık. Vatandaşımızın yaptığı Atatürk sevgisinin dışa vurumudur. Her fırsatta Atatürk’ü ve Atatürk değerlerini unutturmak isteyenlerin karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Böyle Atatürk sevgisi olan güzel insanların olduğunu bilmek bize güç veriyor" dedi.
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