Her yerde engel var

Zeynep Kaya-Buca Engelli ler Derneği Kurucu Üyesi ve eski başkanı Kamuran Parıltı, 3 yaşındayken geçirdiği tedavi sonucu koltuk değnekleriyle yaşamaya mahkum oldu. 56 yaşında, 2 çocuk annesi Parıltı, engelli olarak yaşamanın getirdiği zorlukları dile getirdi.



Engelleri ortadan kaldırın



Uygun ev bulmak zor



İş imkanı sunulsun

Kamuran Parıltı, 3 yaşındayken bir penisilinden sonra, çocuk felci geçirdi. Bunun üzerine iğnelerinin bitmesine yakın bir zamanda ayaklarının tutulduğunu fark etti. Parıltı, bu olayın ardından yaşamını şöyle anlattı: 3-4 yaşımdan itibaren koltuk değnekleriyle yürümeye başladım. İzmir'e yerleştik ve burada tedavilerim devam etti, Toros'ta yaşadığımız için hayat şartlarımız biraz zordu. 18 yaşına girince işçi bulma kurumuna kaydımı yaptırdım. Tekel Gıda Sendikası'yla bağlantı kurdum, çalışmaya başladım. 90 yılında bir evlilik yaptım, bir kızım ve bir oğlum oldu. 2007 yılında kaymakamımızın teşvikiyle Buca Engelliler Derneği'ni kurdum.Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Yasası'nın hayata geçirilmesini isteyen Kamuran Parıltı, 'Mimari engellerden bıktık. Okullarımızdan bize talepler geliyor, 'Engelli çocuğumuz var ama engelliler için tuvaletimiz yok' diye. Biz bir düğüne gittiğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz, bir kafeye gittik mi sıkıntı yaşıyoruz, en önemli sıkıntılarımızdan biri tuvalet sorunu. Bu mecburi bir ihtiyaç. Bizler her yerde bunun sıkıntısını çekiyoruz' dedi. Engelliler grubu olarak özellikle de yollardaki bazı kaldırımların işleyişinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Parıltı, kaldırım işgallerine dair her şeyin kendileri için çile olduğunu anlattı.Kendisi gibi nice engelli insanın sokakta yürüyemediğini, engelli çocukların okula dahi rahat gidip gelemediğini anlatan Parıltı, 'İzmir'de otobüslerde rahatız ve İzmir engelliler için gerçekten yaşanacak şehirlerden biri. Kaldırımlarla ilgili şikayetlerimizle ilgili belediyelerimize ne zaman gitsek çözüm üretiyorlar. Yeni yapılan binalarda her şey engellilere göre yapılıyor. Herkesin gidebildiği yerlere bizler de gidip gelmek istiyoruz' dedi. 3 yaşından bu yana, yaşama engelli olarak tutunan 55 yaşındaki Kamuran Parıltı, 'Kendimize uygun ev bulamıyoruz. Arkadaşlar ev kiralamak istiyor ancak engellileri de göz önünde tutarak inşa edilen ev bulmak çok zor. Nasıl anlatayım bilmiyorum, hani yaşayan bilir derler ya, işte tam da o noktadayız.' diye konuştu.Engellilerin önündeki engellerin kaldırılarak, istihdam sağlanmasını isteyen Parıltı, 'Bizler devletimizden iş istiyoruz, engellilere iş verilsin, para değil. İş imkanı sunulsun. Çalışalım, çalışılsın. Biz yardım almak istemiyoruz, biz dilenci değiliz. Biz engelliler grubu olarak alnımızın teriyle kazanıp, mücadele edip, kendi paramızı kazanmak istiyoruz. Devlette engelli açığı var, oralara engelli tüm vatandaşları işçi olarak yerleştirsinler. Aynı zamanda kaldırım işgalleri hakkında burdan tüm engelli kardeşlerim adına, vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Arabalarını engelli inişlerine, engellilerin geçmesi için ayrılmış güzergahlara park ediyorlar. Yolu tamamlayamadan geri dönmek zorunda kalıyoruz' dedi.