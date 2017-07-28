Herkes aynı öğretmenleri isteyince... Sınıfı kuralar belirledi

İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki Anafartalar İlkokulu'na bu yıl kayıt yaptıran 266 öğrencinin eğitim göreceği sınıflar, velilerinin talebi üzerine noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi

Ödemiş İlçesi'ndeki Anafartalar İlkokulu'na, bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerin sınıflarının kura çekilmeden belirlenmesine tepki gösteren veliler, geçen 3 Temmuz günü okul bahçesinde eylem yaparak Kaymakam Celil Ateşoğlu ile görüştü. Kayıt yaptıran velilerden büyük bölümü çocuklarının öğretmenlerden Kemal Dayan ve Dilaver Önder'in sınıflarına verilmesini istedi. Ancak, yoğun talep nedeniyle tüm öğrencilerin bu iki öğretmenin sınıfına verilmesi mümkün olmadı. Kaymakam Ateşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel'e talimat vererek soruna çözüm getirmesini istedi. Müdür İçel, veli temsilcileri ve okul müdürüyle görüşerek uzlaşmaya varılmasını sağladı.



Bu kapsamda dün okulda noter huzurunda kura çekildi. Okul Müdürü Orhan Pınartaşı, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile hiçbir adaletsizliğe meydan verilmeyeceğini belirtti. Pınartaşı, kız ve erkek eşitliğini sağlamak için noterin kızlara ayrı, erkeklere ayrı iki kutu koyduğunu açıkladı.





OKULDAN MEMNUN AYRILDILAR



Ödemiş 3'üncü Noteri adına başkatip Gökdoğan Bektaş'ın nezaretindeki kura çekimine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Yakup Çakır da katıldı. Kuraları bazı veliler kendileri çekerken, bazıları da çocuklarına çektirdi. Velilerden Nazmiye Köse kızı Melis'in bu yıl okula başlayacağını belirterek, "3 Temmuz'da okulumuzda sıradışı kayıt sorunu yaşandı. Kargaşa dolu bir gece yaşadık. Problemimiz idarecilerimiz tarafından çözüldü. Noter huzurunda çekilişlerimiz yapıldı, sınıflarımız ve öğretmelerimiz belli oldu. Çok memnunum, içim rahat" diye konuştu.