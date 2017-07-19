Heykelin elindeki dünyayı çaldılar!

İzmir'in Urla İlçesi'nde temmuz ayı başında, 'felsefenin atası' kabul edilen Urla doğumlu Anaksagoras'ın Cumhuriyet Meydanı'nda açılan heykeli zarar gördü. Anaksagoras'ın elinde tuttuğu dünya çalındı, heykel yerinden sökülmek istendi, ayaklarının altındaki dolgular parçalandı

Heykelin elindeki dünyayı çaldılar!

Dünyaca ünlü Yunan doğa filozofu Anaksagoras'ın mermer bankta oturur durumda tasvir edilen heykeline zarar verildi. Temmuz ayı başında heykeli tamamlayan Tülay Çelikel Özler, 'gökbilimlerin atası' olduğu için Anaksagoras'ı elinde dünya tutar şekilde göstermişti. Özler, Anaksagoras'ın elindeki dünyanın çalındığını, heykelin yerinden oynatıldığını, ayaklarının altındaki dolguların parçalandığını belirterek, "Heykeli polyesterden yaptım, maddi bir değeri yok. Bunu yapan ötekileştirmek isteyebilir, kıskançlık yapmış olabilir. Bir anlam veremedim. Dünyanın yenisini 10 günde ancak yapabilirim. Heykel ciddi zarar görmüş tamir de gerekiyor" dedi.


ANAKSAGORAS KİMDİR?

Yunan doğa filozofu. Urla’da M.Ö 500 yılında doğan Anaksagoras Atina'da bir okul açarak Perikles, Euripides, Arkhealos (bazı yazarlara göre Sokrates), vb. birçok öğrenci yetiştirmiştir. Bazı parçaları günümüze kadar kalan Tabiat Üzerine adlı bir eser yazdı. Anasagoras bu dönemin en büyük doğa bilginidir. Matematikteki bilgileriyle ün salmıştır. Astronomide de buluşları vardır. Ay ışığını, ay ve güneş tutulmalarını doğru olarak açıklamıştır. Anaksagoras M.Ö. 428’de Çanakkale'de ölmüştü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #heykel
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