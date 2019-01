IF Wedding'de ünlüler geçidi

IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, birbirinden ünlü mankenlerin yer alacağı 11 defileyle sektör profesyonellerine büyülü bir dört gün yaşatmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü pop şarkıcıları Brianna ve Kate Linn'in sahne alacağı IF Wedding Fashion İzmir'de; Özge Ulusoy, Irmak Atuk, İvana Sert ve Şenay Akay gibi tanınmış modeller gelinlik ile abiyenin 2019 – 2020 modasını podyuma taşıyacak.

2019 yılının ilk fuarı olarak fuarizmir'de gerçekleşecek, kapladığı alan olarak sektöründe Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı için geri sayım başladı. 22 Ocak'ta tüm dünyaya kapılarını açmaya hazırlanan moda buluşması; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Türkiye'nin ünlü mankenlerinin IF Wedding Fashion İzmir podyumunda en yeni gelinlik, damatlık ve abiyeleri sergileyeceği defileleri, 2019 ve 2020 modasına yön verecek tasarımları ile profesyonellerin yapacağı iş görüşmeleri sayesinde sektöre damga vurmaya hazırlanan moda şöleni, fuarizmir'de 4 gün sürecek. Sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı tek fuarı olan IF Wedding Fashion İzmir, 22 – 23 - 24 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek 11 defilesiyle de tanınmış isimleri podyumda buluşturacak.

Brianna ve Kate Linn

Dünyaca ünlü pop şarkıcıları geliyor IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, son dönemlerde bir hayli popüler olan dünyaca ünlü pop müzik şarkıcıları Brianna ve Kate Linn'i ağırlayacak. Müzik ve video platformlarında gerçekleşen milyonlarca dinlenmeyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcılar Brianna ve Kate Linn, katılımcı firmalardan Hot Contact'ın defilesinde performans sergileyecek. Brianna'nın "Lost in İstanbul", "The Violin Song", "All I Need"; Kate Linn'in ise "Your Love", "Zaynah", "Thunderlike" gibi sevilen şarkılarını seslendirmesi bekleniyor. Aynı defilede ünlü manken Özge Ulusoy da podyumda olacak ve 42 parçalık son moda abiye tasarımları izleyicilerle buluşacak.



35 parçalık gelinlik defilesi



Türkiye'nin ünlü mankenleri podyumda Fuar kapsamında katılımcı firmalar tarafından gerçekleşecek defilelerde IF Wedding Fashion İzmir podyumu büyülemeye devam edecek. Eris Moda'nın 34 parçalık gelinlik defilesinde ünlü modeller Irmak Atuk ve Şebnem Scheafer, Seren Moda'nın son moda gelinliklerini sunacağı defilede İvana Sert ile Özge Ulusoy, White House firmasının 35 parçalık gelinlik defilesinde Şebnem Schaefer ile Özge Ulusoy podyumda olacak. Fuarda World Of Fashion dergisinin düzenleyeceği karma defilede Şenay Akay, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Melis Türk, Sema Şimşek, Ebru Ürün ve Deniz Pulaş'ın podyumda yerini alması bekleniyor. 3 gün boyunca ayrıca In Couture, Kaneviçe, Murat Acar, Rimano, Seeline'ın fuara özel tasarımları IF Wedding podyumunda boy gösterecek. 24 Ocak Perşembe günü ise 9. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Kansu Sarıkan'ın hazırladığı birbirinden özel tasarımlar moda severlerin görücüsüne çıkacak.