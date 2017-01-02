İki arkadaş, odun satmaya giderken kazada öldü

İzmir Menderes'te kontrolden çıkan minibüs, odun yüklü kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir Menderes'teki kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Torbalı'da oturan 26 yaşındaki Yaşar Teneke ile 30 yaşındaki Emrah Kıynak odun satmak için İzmir'e doğru kamyonetle yola çıktı. Kısıkköy Kavşağı yakınlarında ise Gaziemir tarafından Torbalı istikametine giden 53 yaşındaki Tahsin Zengin'in kullandığı minibüs kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, odun taşıyan iki arkadaşın bulunduğu kamyonete çarptı.



Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma Kıynak ve Teneke'nin kamyonette sıkışmış olduğunu belirledi. Jandarma olay yerine itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri iki arkadaşı sıkıştığı yerden çıkardı ancak iki arkadaşın da hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüsün şoförü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan iki aracın da hurdaya döndüğü belirlendi.



Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Emrah Kıynak'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.



Çevredekiler daha önce de benzer kazaların yaşandığını, orta refüjdeki kaldırımların eğimleri nedeniyle adeta ölüm rampası haline geldiğini ileri sürdü. Eğimli olan kaldırımların, çarpan bir aracın hızla karşı yöne geçmesine neden olduğu belirtildi.



Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.





