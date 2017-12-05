İki kardeş evde ölü bulunmuştu, ölüm nedenleriyle ilgili yeni gelişme!

İzmir'in Konak ilçesinde evlerinde ölü bulunan 3 ve 6 yaşındaki iki kardeşin otopsisinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ballıkuyu Semti'nde 28 Kasımda evde ölü bulunan Yunus Emre (3) ve Irmak Oral'ın (6) ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumundaki yapılan otopsinin ardından hazırlanan raporda, çocukların ağız ve dudaklarında kuruluk görüldüğü belirtildi.



Raporda, olayın meydana geldiği kapı ve pencereleri kapalı odada elektrikli ısıtıcı çalıştığı, bu nedenle içerinin oksijensiz kalması nedeniyle havasız kalmış olabileceği değerlendirildi.



Çocuklardan doku ve kan örnekleri ile yastık ve çarşaftan alınan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine gönderildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de İzmir Adli Tıp Kurumu yetkilileri ile iki çocuğun ölü bulunduğu evde inceleme yaptı.



Çocukların dedesi Tahsin Ş. ile bir kez daha görüşen ekipler, odanın metrekaresini ölçtü.



Ekiplerin 5 metrekare olarak ölçtüğü odada cam kenarında ayaklı elektrik ısıtıcısı ile çocukların ölü bulunduğu yer yatağı, evin duvarlarında çocukların anneleri ile fotoğrafları ve evin girişinde ise kardeşlerin terlikleri görüldü.





"Elektrikli ısıtıcı açıktı"



Annelerinin çocukları kontrolüne bıraktığı dede Tahsin Ş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin evde birçok kez inceleme yaptığını söyledi.



Bugün eve gelen ekiplerin, torunlarının ölü bulunduğu odayı inceleyerek kaç metrekare olduğunu ölçtüklerinin bilgisini veren Tahsin Ş, "Ben de havasız kaldıklarından şüpheleniyorum. Hava soğuk diye anneleri elektrikli ısıtıcının ayarını üçüncü kademede bırakmış. Böyle olunca da otomatik devreye girmemiş. Anneleri normalde İikinci kademede bırakıyormuş. Böyle olunca da elektrikli ısıtıcı devreden çıkıyormuş ama olay günü sonuna kadar açtığı için belirli bir süre sonra kapanmamış." şeklinde konuştu.





Olay



İzmir'in Konak ilçesinde, tekstil işçiliği yapan annenin işe giderken dedelerinin kontrolünde evde bıraktığı 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş ölü bulunmuş, çocukların ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılmıştı.