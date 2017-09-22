İki öğrenci grup birbirine girdi!

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Liseli kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs durağının yanında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bazı öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başlarken, kavga gün boyu işlek olan caddeye kadar taştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle son buldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.