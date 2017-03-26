İnançta saygılı, hizmette adiliz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Aliağa'da yapımını tamamladığı kültür merkezi Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu merkez, her inancın ibadet edebileceği, geleneğini, göreneğini, inancını yaşatabileceği altyapıyı sağlama ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herkese adil hizmet götürme çabalarının sonucudur" dedi

Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Kültür Merkezi'nin yapımını tamamladı. İçinde konferans ve yemek salonları ile derslikler, kütüphane, çok amaçlı salon ve mini amfili toplanma alanı da bulunan merkezin açılış törenine Aliağa halkı büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada, kentin birçok noktasında benzer tesisleri hizmete açtıklarını belirterek "Bu merkez, her inancın ibadet edebileceği, geleneğini, göreneğini, inancını yaşatabileceği altyapıyı sağlama ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herkese adil hizmet götürme çabalarının sonucudur. Bu tesis Alevi vatandaşlarımızın kültürlerini gelecek kuşaklara da taşıma yolunda faydalı olacağına inanıyorum" dedi.



"YATIRIMLAR HIZLANACAK"



İlçede yapılan diğer hizmetlerden de bahseden Başkan Kocaoğlu, Bayındır ve Bergama'da açılan iki yeni şantiyeyle birlikte yerinden hizmet için kolları sıvadıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aliağa'ya birçok yatırım yaptığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Bunların en başında gelen İZBAN'dır. 110 kilometrelik hat bugün Aliağa'dan kent merkezine ve oradan Torbalı'ya kadar uzanıyor. Bu sene Selçuk'a kadar olan bölüm hizmete girecek. TCDD ile birlikte Bergama'ya kadar İZBAN'ın uzatılması ihalesini gerçekleştirip 3-4 sene içinde bitiririz" diye konuştu. Aliağa genelinde 398 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü, 225 km üretim yolu yapıldığını ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, kırsalın kalkınması için üreticilere verdikleri destekleri Aliağa'da da sürdürdüklerini dile getirdi.



"SAĞLIKLI BİR DOĞA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



İZSU Genel Müdürlüğü'nün ilçede son 13 yılda 223 kilometre yeni içme suyu şebekesi, 63 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleştirdiğini de hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çaltılıdere için atıksu arıtma tesisi projesinin hazırlandığını, Karayolları onayının alınması durumunda bu yıl içinde yapımına başlanacağını sözlerine ekledi.



2,5 MİLYON TL'YE MAL OLDU



Kurtuluş Mahallesi'nde yaşama geçirilen merkez; bodrum, giriş ve 1. kat olmak üzere toplam 3 kat olarak inşa edildi. Bodrum katında garaj, mutfak, depo ve servis alanları, giriş katında 115 kişilik konferans salonu,160 kişilik yemek salonu, 250 metrekarelik mini anfili toplanma alanı ve fuaye, birinci katında ise 160 metrekarelik çok amaçlı salon, 100 kişi kapasiteli 5 derslikli eğitim alanı ve kütüphanenin bulunduğu proje, bölge halkı için yeni bir buluşma mekanı olacak.



Sosyal, kültürel ve eğitim aktivitelerin de gerçekleştirilebileceği kültür merkezi, Şehit Bülent Kula Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1670 metrekarelik alanda inşa edildi. 2,5 milyon TL'ye mal olan Aliağa Kültür Merkezi'nin çevre ve yol düzenlemeleri ile birlikte maliyeti 3 milyon TL'ye ulaştı.



Kaynak: