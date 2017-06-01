İngiliz Büyükelçi'den İzmir'e not övgüsü

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Aziz Kocaoğlu ile görüştü. İzmir'in, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten aldığı 'AAA' notunu tebrik eden Moore, "Bu not başarısı, İzmir'in uluslararası alandaki statüsünü güçlendirdi. Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu başarınız nedeniyle sizi kutluyorum" diye konuştu. Konuk Büyükelçi, İzmir'i İngiliz şirketlerine tanıtırken, Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü yatırımlarından yararlandıklarını de sözlerine ekledi.Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir'i 'Fırsatlar kenti' olarak tanımlayarak, "Fuar, turizm ve tarih açısından çok avantajlıyız. Sanayimiz, tarımımız, lojistik sektörümüz çok güçlü ama insan kaynağı ve sosyal yaşantı olarak da çok farklı bir kentiz. Son yıllarda başlayan İzmir'e yönelik beyin göçü bir tesadüf değil. Önemli şirketler merkezlerini İzmir'e taşımaya başlıyor. Bu kentin bir fırsatlar kenti olduğu artık açıkça ortaya çıktı" diye konuştu.
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