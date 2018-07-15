İşin ehli tarım bakanı olmalıydı

Tarım kadar önemli bir alanda bu kadar çok değişen politikaların olmasının tarım bakanından daha önemli olduğunu ve tarımda yaşanan sıkıntıları da işin ehline verilememesi olarak işaret eden Ferdan Çiftçi, 'Burada da yine benzer sıkıntıları yaşayacağız. Son 3 bakanın hiçbirinin uzmanlık alanı tarım değildi. Bu ülkede; tarım politikasını oluşturabilecek, bu alanda ihtisas sahibi olan, tarımı iyi bilen, çiftçinin durumunu anlayan hiç kimse yok mudur? Tarım politikalarına yön verecek kişinin tarımla bu kadar alakasız bir isim olması gerçekten çok şaşırtıcı. Sadece İzmirli diye umutlu olacak değilim" dedi

Ali Budak-Yeni sistemin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı kabinede, merakla beklenen bakanlıklardan biri de Tarım ve Orman Bakanlığı'ydı. Türkiye için stratejik öneme sahip olduğu sürekli dile getirilen tarım alanında, bakanlığın başına gelecek isim tüm sektör tarafından da merakla bekleniyordu. Erdoğan'ın açıkladığı listede Tarım ve Orman Bakanı görevine 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den AKP milletvekili aday adayı olan fakat listeye giremeyen Bekir Pakdemirli'nin atanması, kamuoyunda, tarım sektöründe ve hatta bakanın kendisinde dahi şaşkınlık yarattı.

Tarımdan anlayan bakanımız yok mu?

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sorduğumuz Ziraat Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, Tarım Bakanlığı'nda sürekli bir değişim olmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye kamuoyuna tanıtılan bu sistem bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bir başkanlık sistemidir. Aslında bütün kararlar da oradan alınacak ve uygulanacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra Tarım Bakanlığı'nda sürekli bir değişim olmasını da doğru bulmuyoruz. Öncelikle bu kargaşanın bitmesi ve bu değişikliklerden vazgeçilmesi gerekiyor. Çünkü her değişiklik ülkenin ve çiftçinin hanesine eksi yazıyor. Bu nedenle elimizde olan ciddi kurumlardan Köy Hizmetleri, toprak ve su kurumunu ve araştırma enstitülerimizi kaybettik. Bu sefer ne ile karşılaşacağımızı ise henüz bilmiyoruz. Bu kadar çok değişen politikalar zaten tarımda yaşadığımız sıkıntıların ana nedenlerinden biri. Burada da yine bu sıkıntılar yaşayacağız. Son 3 bakana baktığımızda hiçbirinin uzmanlık alanının tarım alanı olmadığını görüyoruz. Bu ülkede tarım politikasını oluşturabilecek, bu alanda ihtisas sahibi olan, tarımı iyi bilen, çiftçinin durumunu anlayan hiç kimse yok mudur? Neden ziraat mühendisinden bakan olmuyor? Ziraat mühendisleri bu kadar mı etkisiz ve yetkisiz kişiler? Bu durum çok daha düşündürücüdür?' diye konuştu.

'Yeni bakandan umutlu değilim'

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de tarımla pek ilgisi olmadığını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti: Yeni bakan öncelikle hayırlı olsun. Bakanın CV'sini göz gezdirdiğinizde Turkcell'de yönetim kurulu üyesi, BİM'de yönetim kurulu üyesi ve Albaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olduğunu görüyoruz. Yani tarımla pek haşır neşir biri değil. CV'sinde tarımla ilgili bir şey göremiyorum. Tarım ülkenin en stratejik alanlarından bir tanesi, bu durum mutlaka tarım politikaları için dezavantaj oluşturacaktır. Bakanın tarımla ilgisi varsa da CV'sinde yazmıyor. Belki ailesi tarımsal üretim yapıyorsa sadece o vardır. İzmir için tek artısı sadece İzmirli olmasıdır. Bu da çok önemli değil ki! Bizim için ülkenin neresinden olduğu, kim olduğu zaten bir önem taşımıyor. Bizim için 80 milyon aynıdır. Sadece bakanın tarımdaki sorunları bitirecek ve çiftçiye ve tarımsal üretime destek olacak çalışmalarıyla ilgileniyoruz. Bu konuda da her türlü desteğe ve birlikte çalışmaya hazırız. Ancak İzmirli olması belirleyici olamaz. Biz Türkiye'yi düşünüyoruz. Biz alanında daha yetkin bir ismi bekliyorduk. Sayın Pakdemirli'nin iktisat alanında değerlendirilmesi alanı olduğu için daha yerinde olabilirdi. Tarım alanında neler yapacağını bilmiyoruz ve bekleyip göreceğiz. Ancak umutlu olduğumu da söyleyemem. Çünkü bir kere liyakat olayı yok ve o nedenle de çok şey çıkacağını düşünmüyorum.

Kurul yöneticileri işi iyi bilenlerden oluşmalı

Yeni sistemden dolayı bakanlığın yapısının da nasıl olacağını tam olarak bilmediklerini ifade eden Çiftçi, "Kurullar olacak deniyor, kurullarda tarımla ilgili bir şey olacak mı? Olacaksa ne olacak? Bir de tabii ki en tepe yönetimden itibaren kararların tek bir elden üretileceği bir sistemdeyiz şu anda. Cumhurbaşkanı'nın kararlarıyla gelişecek şeyler. Cumhurbaşkanı'nı da tarımı bilen birisi olursa yönlendirebilir bu kararlarla. Tarım Bakanı tarımı bilmezse, neye göre yönlendirecek? Alt kadrolarda durum nasıl olacak? Teşkilat yapısı olmadığı için alt kadroların değişme ihtimali var. Teşkilat yasası kaldırıldığında, bu yapıların hepsi boşa çıkmış demektir. Orada nasıl bir yapıyla karşılaşacağız bilmiyoruz. Çünkü yeni bir sisteme geçtik ama sistem hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Tarım Bakanlığı ülkemiz ve çiftçimiz açısından çok önem taşıyor. Bu kadar önemli olan bakanlığın ülkedeki tarımın geliştirilmesi ve çiftçinin desteklenmesinin yapılması için bakanlık teşkilatının iyi yapılması gerekiyor. Üst düzey yöneticiler de bu işi iyi bilenlerden oluşmalı" ifadelerini kullandı.