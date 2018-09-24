İtfaiyecilerin Haftası başladı

İzmir’de İtfaiye Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle start aldı. Hafta boyunca kentin farklı ilçelerinde arama-kurtarma ve yangın söndürme tatbikatları yapılacak; Bayraklı Tepekule’de yangın semineri gerçekleştirilecek

Türk İtfaiye Teşkilatı’nın belediyelere devrinin ise 95. yılını kutlamak için 24 – 30 Eylül tarihlerinde düzenlenen İtfaiye Haftası, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle başladı. Son model itfaiye araçlarının da hazır bulunduğu törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Sezgin Devran, İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, belediye bürokratları ve itfaiye çalışanları katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk koyma, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, itfaiyecilerin dünyanın en riskli görevlerinden birisini yaptığını belirterek İzmir'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. 12 bin kilometrelik alana yayılan 30 ilçede 4 milyon 280 bin nüfusa 50 grup tesisi, 1285 personel ve 292 üstün teknolojik donanıma sahip araç ile 24 saat yangın, trafik kazası, deprem, su baskını, karada ve denizde can kurtarma hizmeti verdiklerini söyleyen Yılmaz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finansal gücüyle, İzmirlilerin güve nliği için araç ve ekipman filosunu yenileyerek diğer şehirlere örnek olmaya devam ediyoruz. Ekonomik zorlukların yaşandığı ülkemizde yatırımlarıyla teşkilatımızı geliştirerek görevimizi icra etmemizi sağlayan Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu denli önemli görevleri olan itfaiyeciliğin artık öğretmenlik ve polislik gibi bir meslek sınıfı haline getirilmesi gerekiyor. Bu konudaki yasal düzenleme bir an önce yapılmalı” dedi.

Belediyenin yüz akı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Sezgin Devran, İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, İtfaiye teşkilatı yöneticileri ile İtfaiye personeli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Sezgin Devran, İzmir İtfaiye Teşkilatı’nın 9 yaş ortalaması ile en genç filoya sahip İtfaiye teşkilatı olduğunu söyledi. 24 saat kesintisiz hizmet vererek İzmirliler’in canının ve malını koruyan İtfaiye teşkilatının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüz akı olduğunu söyleyen İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İtfaiye teşkilatının başarısından dolayı gurur duyuyoruz. Özveriyle çalışıyorlar. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

Nefes kesen tatbikatlar var

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca ilk yardım, yangın söndürme, tahliye, denizde arama kurtarma tatbikatları gerçekleştirilecek.

İtfaiyeciler, 25 Eylül Salı Selçuk yolu üzeri Metin Oktay yerleşkesinde (Altınordu Tesisleri), 26 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da Bergama Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı’nda yangın ve kurtarma tatbikatı yapacak. 26 Eylül Çarşamba günü ayrıca saat 11.00’da denizde arama kurtarma (dalgıç) ekibi Atatürk Caddesi İzmir Ticaret Odası önünde denizde tatbikatı yapacak. Yine aynı gün saat 13.00’da İzmir Atatürk Lisesi’nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecek.

27 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da Konak Meydanı İZSU binasında yangın, kurtarma ve tahliye tatbikatı yapılacak.

28 Eylül Cuma günü saat 14.30’da Buca Fatma Saygın Lisesi’nde yangın ve kurtarma, tahliye tatbikatı yapılacak.

27 – 28 Eylül tarihlerinde saat Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi merkezinde sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı “Büyük Yangınlar Küçük İhmallerle Başlar” konulu yangın semineri düzenlenecek. Seminer 27 Eylül’de saat 13.00’da başlayacak.