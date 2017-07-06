İthal demirdeki vergi indirimi İnşaatçıları sevindirdi

Demir ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini inşaat sektörü destekledi. Sektör temsilcileri, indirim ile birlikte ekonomik gelişime daha büyük katkı vereceklerini söyledi

Ali Budak-Demir fiyatları geçen seneye oranla yaklaşık yüzde yüz arttı. İnşaat sektörü durumu demir üreticilerinin spekülatif hareketi olarak yorumlamış ve bakanlık da inceleme başlatacağını açıklamıştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin inşaat demiri ithalatına uygulanan gümrük vergisini düşüreceklerini açıklamasıyla inşaat sektörü rekabet ortamının sağlanacağı için düzenlemeyi destekliyor. Zeybekci, inşaat demiri ile ilgili çalışmanın hangi aşamada olduğu ile ilgili şunları söyledi: Gümrük vergisini aşağı çekeceğiz, KDV'ye zaten dokunmayız.



Sektörde spekülatörlerin önüne geçilecek



Demirdeki gümrük vergisinin uzun yıllar öncesinde oluşturulduğuna işaret eden Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, 'Bakan'ın bu noktadaki düşünceleri çok doğru. Mevcut rekabet gücünün arttırılması ve sekülatif hareketlerin önlenmesi için gümrük vergisinin düşürülmesi inşaat sektörü için oldukça olumlu. Zaten demir üretiminde dünyada 5'inci sırada yer alan ve üretim kapasitesinin altında satış yaptığı bir dönemde demirin piyasada bulunmaması ve fiyatın bir anda yükselmesinin anlaşılması mümkün değildi. Bunu anlatmak da mümkün değildi. Olması gerek oldu ve demir fiyatları düştü. Bütün demir üreticilerini zan altında bırakmak istemiyorum ama bu bazı spekülatörlerin yaptığı davranıştı ve bundan sonra olmayacağını düşünüyoruz. Bakanın yaptığı açıklamada da hükümetin aldığı karar da doğru ve son derece önemli. Özellikle rekabette üreticilerin iç piyasaya demir verirken, bir daha bu tür spekülatif hareketlerle karşılaşmanın önüne geçilebilecek' dedi. Özellikle İzmir'de sektörün bu karardan olumlu etkileneceğine dikkat çeken Nasır, sektörde herhangi bir sorun olmadığını ve inşaat yapımlarının son hızıyla süreceğini söyledi.



'İnşaat sektörü büyümüyordu'



'Demir fiyatlarının bir anda yüzde yüze varan artışlar olması zaten spekülatif bir hareketti' diyen Gözde İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı, şöyle devam etti: Demir ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi kararı son derece doğru. Türkiye ekonomisinin büyümeye ihtiyacı var. Ekonomi, yüzde 5 büyüdü ama bu büyümede inşaat sektörünün payı yoktu. İnşaat sektörü şu anda büyümüyor. Bu tür maliyet artışları da sektörün daha da küçülmesine neden olur. İnşaat sektörü Türkiye'nin ekonomisinde lokomotiftir. Bu nedenle de kararı destekliyoruz. Demir ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesi ciddi anlamda piyasa düzenleyicisi olacak.



Demir fiyatı, 1500 TL'ye gerilemeli



Talep arttırma noktasında dar boğazda olan inşaat sektörünün talebi arttırma noktasında çalışmaları olduğunu söyleyen Kalı, 'Talebi de fiyatlar yukarıya doğru çıktıkça arttıramayız. İnşaat maliyetini artıran her konu sektörü daha da zora sokar. Bu vergi indirimi de sektörün hammadde maliyetlerini geriye çekecek. Nasıl et ithalatında vergi düşürülüp, enflasyonu düşürmek amaçlanıyorsa burada da talebi canlandırmak için maliyetleri aşağı çekmesi gerekir. Geçen sene 1150 TL olan demirin bu sene 2 150 TL olması spekülatif bir hareketti. Şu anda da demir fiyatları1800 TL seviyelerine geriledi. İnşaat sektörünün rahat nefes alması için demir fiyatının1500 TL'ye gerilemesi gerekir' dedi.



Sektörü olumlu etkileyecek



Demirde yaşanan bu spekülatif hareketler sonrasında sektörde ciddi sıkıntılar doğduğuna ve yaşanacak olan bu ithalatta vergi indiriminin önemli olduğuna dikkat çeken BYY İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yavuz, 'Bu durumdan sektör çok olumlu etkilenecek. Çünkü sektör sıkışmış durumda. Herkes planlarını yaptı ve bir anda fiyatlar afakî durumda artınca öngörülemeyen süreçler ortaya çıktı. Piyasayı çok olumlu etkileyecek. En azından zamlar yansımaz. Daha da düşmesi sektörün büyümesi açısından olumlu olacak. Zaten faizlerin düşmesiyle sektörde olumlu bir hava yaşandı. Bunun yanında yaza ayında olmamızla birlikte İzmir dışından taleplerin artması da sektörü olumlu etkiliyor. Bu yazın sektör açısından iyi geçeceğine inanıyorum' dedi.