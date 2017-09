İYTE Rektörü: Hedefimiz nano ve biyoteknoloji üssü olmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan ve YÖK'ün araştırma üniversiteleri bünyesinde seçtiği 10 üniversiteden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, 10 yıl içinde nano ve biyoteknoloji üssü olmayı hedeflediklerini belirterek, "Belirlediğimiz 20 tematik alandan 15'i biyo ve nano teknoloji olacak. Bu alanlara ayrı önem vererek dünyada söz sahibi olmak istiyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan YÖK'ün belirlediği 10 araştırma üniversitesinin içinde İzmir’den sadece İYTE yer aldı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, yaptığı basın açıklamasında İYTE’nin nano ve biyo teknoloji üretiminin merkezi olacağını belirterek, “YÖK'ün belirlediği 26 kritere göre her yıl puan hesaplanacak. Yeterli puan alamayan üniversiteler araştırma üniversitesi statüsünden çıkarılacak. Yerine yedek 5 üniversiteden biri girecek. Bu nedenle belirlediğimiz alanlarda çok çalışacağız. YÖK'ün belirlediği 26 kritere göre her yıl puan hesaplanacak. Yeterli puan alamayan üniversiteler araştırma üniversitesi statüsünden çıkarılacak. Yerine yedek 5 üniversiteden biri girecek. Bu nedenle belirlediğimiz alanlarda çok çalışacağız" dedi.



'DÜNYADA SÖZ SABİHİ OLACAĞIZ'



Araştırma üniversitesi statüsüyle birlikte sorumluluklarının arttığını ve hedeflerinin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güden, "Bu sayede her alana değil belli alanlara odaklanacağız. Bu da az önce bahsettiğim biyo ve teknoloji alanları olacak. Bu alanların içerisinde ilaç sanayiden tıbbi cihazlara, moleküler onkolojiden doku mühendisliğine kadar çok sayıda alanda üretim gerçekleştireceğiz. Dünyada söz sahibi bir üniversite olacağız. İYTE'de öğrencisinden akademisyenine kadar iyi bir projesi olan herkes teknoparkta şirket kurabilir. Şu anda öğretim üyelerimizin yüzde 10'u şirket sahibi olarak çalışmalarını araştırma çalışmalarına devam ediyor" dedi.



İYTE'nin son 3 yılda 928 yayın 3 bin 851 atıfla dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güden, "Her bir yayınımız 4.1 defa atıf alıyor. Yayınlarımızın yüzde 20.3'ü iyi dergilerde yayınlanıyor. Türkiye ortalaması 7.6. Epeyce üzerindeyiz. Yayınlarımızın yüzde 43'ü uluslararası işbirliği içeriyor Zayıf olduğumuz nokta yayınlarımızın sadece yüzde 1'i endüstri ile ilişkili. Bu Türk üniversiteleri için düşük ama dünyada da yüzde 3 seviyelerinde. Şu an 187 öğretim üyemiz var, 306 proje var. Öğretim üyelerimizin yarıdan fazlası proje alıyor. 100 yayından 27'si kabul oluyor. Türkiye ortalaması yüzde 10 olarak kabul ediliyor" diye konuştu.



Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversiteleri yedek listesinde bulunduğu söyleyen Rektör Güden, "Temennimiz Ege'nin de araştırma üniversitesi olmasıdır. Umarım Ege Üniversitesi de listeye girer. Böylece onlarla işbirliği içinde çalışmalara imza atmış oluruz" diye konuştu.