İZBAN'da arıza, vatandaşı yolda bıraktı

İzmir'de, banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'da seferler, saat 08.20'de katener sistemindeki (enerji sağlayıcı sistem) arıza nedeniyle durdu. İşe gitmek için İZBAN'a binen vatandaşlar, arıza nedeniyle otobüsü tercih edince bu kez duraklarda yığılma oldu

İzmir'de toplu ulaşımın omurgasını oluşturan, vatandaşların en çok tercih ettiği İZBAN'da sabah işe gitme saatinde tren seferleri durdu. Saat 08.20'de İZBAN'a binen vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika tren içinde bekletildi. Arızanın katener sistemden kaynaklandığı açıklandı ve yolcular vagonlardan indirildi. İstasyonlarda yoğun kalabalık yaşandı. İZBAN'daki arıza nedeniyle vatandaşları otobüslere yöneldi. Duraklarda aniden yüzlerce kişi toplandı. Bu kez de otobüslerde yer kalmayınca, yolcular binemedi. Şemikler-Menemen tarafında, saat 08.50 itibariyle trenler hareket etti. Ancak bazı trenler hareket edemeyince ulaşım aksadı. Arızanın giderilmeye çalışıldığı bildirildi.



PARA İADE EDİLECEK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, kentteki toplu ulaşımın sac ayağı olan İZBAN'da bugün katener sistemindeki arıza nedeniyle gerçekleşen arıza sonrasında, biniş yaptıkları istasyondan çıkıp başka bir ulaşım yöntemine başvuran vatandaşlara paralarının iade edileceğini açıkladı. Şubat ayında uygulamaya geçilen ve eleştirilere neden olan 'Artı Para' sisteminde, giriş ve çıkış yapılan istasyon aynı olduğu takdirde, kartlara konulan blokajın kaldırılmayacağı açıklanmıştı. İZBAN'daki arızanın hâlâ giderilmediği bildirildi.







