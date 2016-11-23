İZBAN'ın Selçuk çalışmalarında son noktaya gelindi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN hattını 26 kilometre daha uzatarak 136 kilometreye çıkartacak Selçuk aksının yapım çalışmalarında son aşamaya geldi. 32 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen 3 adet karayolu üst geçidi ile 4 adet alt geçidin imalatı tamamlandı. Selçuk ve Sağlık istasyonlarında da son rötuşlar yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük kent içi toplu ulaşım projesi olan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı, Torbalı’dan sonra Selçuk’a kadar uzatılıyor. Daha önce 80 kilometrelik İZBAN hattını 32 kilometre daha uzatan Torbalı bölümünün istasyon ile karayolu alt-üst geçit inşaatlarını tamamlayarak Şubat ayında hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, 26 kilometrelik Selçuk hattındaki çalışmalarda da son noktaya geldi.





Selçuk İstasyonu’nda tarihe yolculuk



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk ve Sağlık istasyonlarındaki imalat çalışmalarını tamamladı. Selçuk İstasyonu’nda son rötuşlar yapılıyor. Bilet holü katındaki duvarlara özel olarak hazırlanan seramik panolar yerleştirdi. Panolarda Roma dönemi, Bizans, Aydınoğulları Beyliği, Selçuklular ve Osmanlı izlerini taşıyan Selçuk’un tarihi değerleri ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti tasvir ediliyor. Selçuk İZBAN hattının ikinci istasyonu olan “Sağlık İstasyonu”nda ise sundurma camlarının imalatı sürüyor.





Karayolu üst ve alt geçitleri bitti



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tepeköy - Selçuk arasında 3 adet karayolu üst geçidi ile 4 adet alt geçit imalatını da tamamladı. Daha önce mevcut hat üzerinde hemzemin geçit olarak kullanılan bölgelerde özellikle ağır tonajlı araçların geçişi için yapılan Sağlık ve Belevi’ndeki 2 adet karayolu üst geçidinin köprü inşaatı tamamlandı ve araç trafiğine açıldı. Çaybaşı’ndaki karayolu üst geçidi köprü inşaatı çalışmaları bitti. Sağlık ve Belevi arasındaki 2 adet karayolu menfez g eçişleri bitirildi. Belevi ile Selçuk arasında yer alan 2 adet karayolu menfez geçişi tamamlandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk İZBAN hattı için kamulaştırma bedelleri hariç 32 milyon liralık yatırım yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TCDD ile yaptığı protokole göre, Selçuk hattının istasyon yapımları ve karayolu alt-üst geçitleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Hat döşeme çalışmaları, sinyalizasyon, kataner sistemi ve koruma duvarlarının yapımını ise TCDD gerçekleştirecek.