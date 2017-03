İZENERJİ'de toplu sözleşme sevinci: 500 TL zam aldılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ A.Ş.nin 4 bin çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Emek mücadelesinin Türkiye'deki örneği

Sadece İzmir'de değil her yerde toplu sözleşme…

Son 9 yılın en iyisi

Zam oranı yüzde 25'i buldu

2016-2018 yıllarını kapsayan İZENERJİ Toplu İş Sözleşmesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun da katıldığı törenle imzalandı. Törene Başkan Kocaoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika şube başkanları ile İZENERJİ çalışanları katıldı.Törenin düzenlendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi önüne binlerce işçinin sevgi gösterileriyle gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, 13 yıldır bütün sözleşmeleri aynı şekilde, uzlaşarak imzaladıklarını belirterek, "Ama sendikalarımızda bir alışkanlık var. Ne teklif sunarsak sunalım, son gün olmadan imzalamıyorlar. O dönem içinde de ne diliyorlarsa, onu yapıyorlar. Biz de sabırla bekliyoruz" dedi.Başkan Kocaoğlu, çok önemli bir zam yaptıklarını, sonradan kurulan İZENERJİ şirketinde ücretlerdeki düşüklüğün bu şekilde telafi edildiğini söyledi. Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen tüm belediye bürokratları ve sendika temsilcilerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti:"Bunun karşılığında sizden özverili bir çalışma istiyorum. Eğer taşeronu kaldırdıysak, bugün demokratik sendikal haklarınızı kullanarak İzmir'de özgür bir şekilde toplu iş sözleşmesi yapıyorsanız bunu Cumhuriyet Halk Partili belediyenin demokrat, insan haklarına ve hukuka saygılı yönetimi sayesinde yapıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü varlığınızın, emek mücadelenizin Türkiye'de örneğidir bu kurum. İlk taşeronu kaldıran belediyedir. İşçinin sürekli yanında olan kurumdur. Kesinlikle bu kurumun sizin üzerinizdeki emeğini de unutmayın. Emek en yüce değerdir. Bizim işçiye verdiğimiz emek de en yüce değerdir. "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, DİSK ve Genel İş Sendikası adına Türkiye'nin her yerinde emeği yüceltecek çalışma ortamı sağlanmasını dileyerek, "Her yer İzmir gibi olsun. Olsun ki sadece İzmir'de CHP'li belediyelerde değil, Türkiye'nin her işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilesiniz. Bunun için ne yapmanız gerektiğini, hem işyerinde, hem de 16 Nisan'da ne yapmanız gerektiğini bilmek durumundasınız. Bu toplu sözleşme işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışarak, hak ederek, alın terinizle, çocuklarınızla mutluluk içinde, huzur içinde yaşayın. Her iki taraf için, özellikle de işçilerimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, başta Başkan Aziz Kocaoğlu olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkiye'nin bu zorlu sürecinde bir toplu sözleşme yapmanın önemine değinen Çalışkan, "Taşeron uygulamasına karşı direnen, sendikal örgütlülüğümüzün önünü açan sayın Başkanımıza emek dostu olduğu için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise son 9 yılın en iyi toplu iş sözleşmesine imza attıklarını söyledi.Belediye önündeki törenin ardından üzerinde anlaşılan toplu sözleşmeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Buğra Gökçe, Pervin Şenel Genç ve Hilmi Özen ile Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve şube başkanları imzaladı.4 bin İZENERJİ çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesine göre yapılan zam oranları ikramiye ve sosyal yardımlardaki artışla birlikte giydirilmiş net maaşlar için yüzde 25'e ulaştı. Giydirilmiş aylık net maaşlar dikkate alındığında A grubunda yer alan bekar bir personelin eline 2 bin 471 TL geçerken, D gurubundaki evli, 2 çocuklu personel ise 3 bin 31 TL alacak.Tüm gruplardaki personelin eline geçen giydirilmiş net maaşlarda 500-530 TL arasında artış sağlandı.