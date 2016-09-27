Haber Kaynağı: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından İzmir merkezli olarak Manisa, Konya ve Kütahya olmak üzere dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinasyonunda, Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur tarafından yapılan operasyonda İzmir Adliyesi'nde görev yapan 101 adliye katibinden 76'sı gözaltına alındı. Polis, daha sonra 14 kişiyi daha gözaltına aldı, böylece sayı 90’a yükseldi. Gözaltına alınanların 50’sinin kadın 40’ının ise erkek olduğu belirtildi.Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemleri devam eden gözaltındaki kişilerin asliye ceza, icra, sulh hukuk, adli emanet müdürleri ile bu kalemlerde ve ağır ceza mahkemelerinde çalışan katip ve mübaşirler ile başsavcı vekillerinin bulunduğu katta görevli bir personelinde bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir mübaşirin daha önce görev yaptığı mahkemede iki hakimin FETÖ/PDY’den tutuklandığı belirtildi. Gözaltına alınan bir müdürün ise, 15 gün önce soruşturmaların yürütüldüğü büroda geçici olarak müdürlük te yaptığı, gözaltına alınanların bir kısmı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, bir bölümü daha önce adliyede yapılan operasyondaki ifadelerde adları geçtiği, bir kısmı da sınavlarda usulsüzlükle zabıt katibi olarak alınanlar olduğu için şüpheli bulundu. Polis, firarda olan 11 kişinin yakalama çalışmasının sürdüğünü belirtti. Daha önce İzmir Adliyesine yönelik olarak 10 Ağustos'ta da bir operasyon düzenlenmişti. Fethullah Cemaati adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de aralarında bulunduğu 81 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.