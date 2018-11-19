İzmir Barosu LGBTİ+ hakları komisyonu kurdu

İzmir Barosu LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) Hakları Komisyonu kuruldu. LGBTİ+ Hakları Komisyonu'ndan avukat Mahmut Şeren, 'LGBTİ+ ların hak kaybına uğramamasını istiyoruz' dedi

Şefika Bal- İzmir Barosu LGBTİ+ hakları komisyonundan avukat Mahmut Şeren, komisyonla ilgili bilgiler verdi. "Baro'da alanda çalışan bir avukat arkadaşımız stajyer arkadaşlarımıza LGBTİ+ temel kavramları eğitimi düzenledi" diyerek komisyonun ilk adımlarının nasıl atıldığından bahseden Şeren, "O eğitim sonrasında ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda bir komisyon olsa, birbirimizden haberdar olsak diye düşündük. Birbirimizden haberdar olmak,bu alanda çalışmayan avukat arkadaşlarımızı da asgari düzeyde bilgilendirebileceğimiz bir oluşum üzerine konuştuk" sözlerini kaydetti.

Barolar Birliği'nden destek bekliyoruz

Avukat Şeren, "Çağdaş Avukatlar Grubu'nun büyük bir desteği var ancak LGBTİ+ Hakları Komisyonu salt Çağdaş Avukatlar Grubu'na avukatlardan oluşmuyor. Biz daha önce LGBTİ+ haklarının görünür kılınması ve Baro'nun bununla ilgili politik bir tavır almasıyla ilgili bir yönerge vermiştik. Çağdaş Avukatlar Grubu, yönetime gelmesinden sonra ismi Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği olan komisyonun adını LGBTİ+ Hakları olarak değiştirdi. Diğer şehirlerin Baro'larından kurumsal bir geri dönüş almadık ancak avukatlar bizlere bireysel olarak sevinçlerini ilettiler. Ben önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara gibi diğer büyükşehirlerimizde de LGBTİ+ Hakları komisyonlarının oluşturulmasını bekliyorum. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği'nde de bir merkezi komisyon grubunun olmasını da umut ediyorum" dedi.

Tepkiler olumlu

"Homofobik tepkiler almadık, hatta beklediğimizden daha olumlu tepkiler aldık" diye belirten LGBTİ+ Hakları Komisyonu'ndan avukat Mahmut Şeren şu sözleri kaydetti; "Belki gelip komisyonda çalışmayacaklar ancak dışarıdan destek verilmesi bile çok güzel. Önerge, 400 avukatın lehe 15 avukatın aleyhe oy kullanması sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. LGBTİ+ haklarıyla ilgili yönetim kuruluna önemli bir görev veren oylamayla karşı karşıya kaldık. Komisyonda yaklaşık 30 avukat bulunuyor, meslek içi eğitimler düzenleyeceğiz. LGBTİ+ ların hak kaybına uğramamasını istiyoruz. Komisyonda LGBTİ+ sivil toplum örgütlerinde yer alan kişiler de var, LGBTİ+ örgütleriyle de bir ilişki söz konusu. Hangi Baro'da bir oluşum olursa olsun yapılan planlara LGBTİ+ örgütlerini de dahil edip birlikte hareket edilmesinde fayda var çünkü çok hassas bir konu."

Türkiye'de ilk defa olarak LGBTİ+ Hakları Komisyonu'nun İzmir Barosu tarafından kurulmasını değerlendiren avukat Şeren, "İzmir Barosu tarihinden bu yana tutumlarıyla öncü olabilmiş bir kurum. LGBTİ+ haklarının da bu kurum tarafından savunulabileceğini, LGBTİ+'ların komisyondan faydalanabileceğini düşünüyorum" diye belirtti.