İzmir Barosu'ndan Anıtkabir itirazı!

İzmir Barosu, Anıtkabir’i Koruma Amaçlı İmar Planı'nda yapılan değişikliğe itiraz etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Anıtkabir’i Koruma Amaçlı İmar Planı'nda yaptığı değişikliği, 7 Temmuz 2017 tarihinde askıya çıkarmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe ile yapılan itirazda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce alınan, Anıtkabir Koruma Amaçlı imar plan değişikliği kararından vazgeçilmesi talep edildi. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, şunları söyledi:



"Başkentimiz Ankara’nın ve tüm Türkiye’nin en önemli anıtsal yapısı olan Anıtkabir alanı üzerinde gerçekleştirilen her türlü faaliyet tüm yurttaşlarımızı ilgilendirmektedir. İzmir Barosu, Anayasa’nın 56. maddesi ve Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95.maddeleri uyarınca da ülkemizin anıtsal değerleri ve çevresinin korunması ve çevre hukuku standartlarına uygun bir şekilde yönetiminin sağlanması için görevli ve ödevlidir. Dilekçemizde Anıtkabir Tarihi Sit Alanında Mimari ve Kentsel Tasarım Projesi tanımı kaldırılarak Peyzaj Restitüsyon ve Restorasyon Projesi yaptırılacaktır kararı alınması Müdahale Biçimleri Paftasında 3B ile gösterilen ‘öneri yeni yapılacak yapılar şematik olarak gösterilmiştir’ ifadesinin kaldırılarak yeni bir yapı önerisinin hiçbir şart ve koşulda kabul edilmemesini talep etmekteyiz."