İzmir Büyükşehir, 620 milyon TL'lik asfaltlama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ürün kalitesini artırmak ve pazarlamayı kolaylaştırmak için başladığı ova ve bahçe yolu asfaltlamalarında, İzmir-Fas arasındaki mesafeden daha fazla kilometre yaptı. Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 520 kilometrelik bu çalışma için 620 milyon TL harcadı

Türkiye tarihinde ilk kez ova yollarına yatırım yaparak, tarım arazi yollarını asfalt (sathi kaplama ) yaparak tozdan kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınırlarının genişlemesiyle bu çalışmalarını tüm ilçelerde aralıksız olarak sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2004 yılında başlatılan ova yollarının düzenlenmesi projesi kapsamında bugüne kadar 27 milyon 600 bin metrekare alanı yani 5 metre genişliğinde 5 bin 520 kilometre uzunluğunda yolu asfaltlayarak İzmir – Fas arasındaki (5 bin kilometre) mesafeyi bile geride bıraktı. Büyükşehir Belediyesi, 620 milyon lira kaynak ayırdığı bu çalışmalarıyla çiftçileri kışın çamurdan, yazın tozdan kurtardı. Üreticilerin ürünlerinin kalitesi artarken alıcıların tarla ve bahçelere ulaşımı kolaylaştı; maliyetler azaldı. Böylece İzmir, “yerelde kalkınma” hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmış oldu.





Yeni bağlanan ilçelere bin 275 kilometre



Büyükşehir Belediyesi son olarak, yeni yasa ile sınırlarına dahil olan Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Çeşme ve Tire’de 6.3 milyon metrekarelik alanın, yani bin 275 kilometrelik ova yolunun sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 7 milyon 200 metrekare yani bin 500 kilometre daha ova yolu asfaltlamayı planlıyor.



