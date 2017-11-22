İzmir Büyükşehir ağabeylik yapmalı, sanayi siteleri şehir dışına taşınmalı

Siteler, Kemalpaşa'ya taşınsın
Yeni ticaret merkezi sayılan Bayraklı'ya çok yakın olan sitelerin kaldırılmasıyla şehirdeki arsa sorunun çözüleceğini öngördüklerini belirten sektör temsilcileri, şunları söyledi: İzmir'deki en büyük sorunumuz arsa. Arsada yaşadığımız sorun dolayısıyla fiyatlar da çok artıyor ve artacak. Şu an için en kolay çözümlerin başında ise şehrin içinde yer alan sanayi sitelerinin taşınması. Şehir dışında Kemalpaşa bölgesinde bin dönümlük alanın bu iş için uygun olduğunu ve gerekli çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Bu sorunun kısa zamanda çözülmesi ve yeni cazibe merkezi İzmir'in hak ettiği şehir görüntüsüne kavuşması gerekiyor.
Yer sorunu giderilmeli
Şehir içinde kalmış olan sanayi sitelerinin kalkması için devlet, yerel yönetim ve esnaf odalarının birlikte çalışması gerektiğine vurgu yapan İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, 'Devlet bu konuda destek olmazsa şehrin içinde kalmış olan bu siteler kalkmaz. Bu konuda devletin odalar vasıtasıyla gerekli süreçleri başlatması yani kooperatiflere yer teklif etmesi ya da önermesi lazım. Zaten yerleri bedava vermesini istemiyoruz. Arsa karşılığı verebilir ya da satışa sunabilir. Şehrin dışına yeni bir sanayi sitesi yapılırsa sitedeki esnaf oraya gider. Yer ve imar sorunu çözülüp, yeni bir sanayi sitesi yapılmazsa mevcut sanayi siteleri şehrin ortasında kalmayı sürdürür' dedi.
Kemalpaşa'nın oradaki bin dönümlük arazinin Ulaştırma Bakanlığı'yla çözüleceğine işaret eden Heppekcan, şöyle devam etti: Sürecin çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak kısa zamanda bitecek gibi de görünüyor. Şu anda sürecin son adımlarındayız. Ulaştırma Bakanlığı'na ayrılan o alanın bakanlığa çok fazla olduğunu rapor ettik. Bu raporu da Başbakanımıza sunacak ve çözüme kavuşturmasını isteyeceğiz. Eğer Başbakanımız olur derse de Kemalpaşa'daki o alan olacak.
Kocaoğlu'ndan randevu alamıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son dönemde artık şehirlerdeki planlama sürecini belediyelere bıraktığını ifade eden Heppekcan, 'Yeni süreçte şehir planlarının yapıcısı ve sorumlusu belediyeler oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'ndan bir aydır randevu istiyoruz ancak hala alamadık. Belediyenin bu konu hakkında hiçbir çalışması yok. Olmadığı gibi çalışmalarımızı da sunamıyoruz. Şu anda bu süreçle sadece esnaf teşkilatı olarak odamız ve kendim ilgileniyorum. Başka hiçbir yerden gerekli desteği göremiyoruz. Bu süreçte belediyelerin sanayi için imar izinlerini vermesi ve alanın kime ait olduğunun belirlenmesi ve çalışmalara başlanması lazım. Kamulaştırılması gerekiyorsa yapılması gerek. Bu konuda Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Afyon gibi illerde o kadar güzel çalışılıyor ve süreç ilerliyor ki. Ama İzmir'de aynı durum yok. Çalışılmıyor. İzmir'de iş yapmak çok zorlaştı.
İzmir dışında yapılması planlanan sanayi sitelerinde Büyükşehir'in ağabeylik yapması gerektiğine dikkat çeken Heppekcan, sözlerini şöyle tamamladı: Öncelikle büyükşehir ağabeylik yapacak ve yol gösterecek. Sonrasında bakanlık devreye girecek ve süreçte gerekli yardımları yapacak. Esnaf da gerekli çabayı gösterecek ve hep birlikte bu sorun çözülecek. Yoksa tek başına kimseyle bu iş olmaz. Sorunu çözmek adına tek başına saldırmak yetmiyor. İşte bakın durum ortada. Tek başına nefesim yetmiyor. Sadece benim çabamla olmadı. Olmuyor ve olmayacak. Hep birlikte başarabiliriz.