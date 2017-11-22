İzmir Büyükşehir ağabeylik yapmalı, sanayi siteleri şehir dışına taşınmalı

İzmir'de inşaat sektörünün en büyük sorunu arsa sıkıntısı. Bu noktada da gözler şehrin içinde kalan sanayi sitelerine çevriliyor. Son 5 yıldır sorunun giderilmesi ve şehrin içinde kalan sanayi sitelerinin kaldırılması için hükümete, belediyeye ve esnafa birlikte hareket etmeye çağırdığını belirten İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, 'Sorunu çözmek adına tek başına saldırmak yetmiyor. Hep birlikte başarabiliriz' dedi

Ali Budak- Türkiye'nin yüzde 70'inden fazlasının deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle de en kısa zamanda binaların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bu da Türkiye'de yaklaşık 7 milyon binanın dönüşmesi oluyor. Hedef ise her yıl en az 500 bin binanın dönüştürülmesi. Merkez Bankası'nın rakamlarına göre İstanbul'da inşaat fiyatlarının düştüğünü ve gözlerin İzmir'e çevrildiğini geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik. Türkiye'de yeni ilgi ve cazibe merkezi İzmir oldu. İzmir'e olan bu ilginin önümüzdeki 10 yıl daha devam edeceğini söyleyen sektör temsilcileri, İzmir'in en önemli sorunu olarak ise arsa sıkıntısını gösteriyor. Şehrin içinde arsa sorunu yaşadıklarını vurgulayan inşaat sektörü çözüm için ise şehrin içinde kalan sanayi sitelerini gösteriyor. İzmir son 5 yılda ciddi bir ivme kazanırken ev fiyatları da 3 kat yükseldi. Eğer yeni arsa alanları açılmazsa şu anda şehir trafiği yaşanmaz bir hale gelirken bu trafiğin ve gürültünün daha da kötü olacağı belirtiliyor.

Siteler, Kemalpaşa'ya taşınsın

Yeni ticaret merkezi sayılan Bayraklı'ya çok yakın olan sitelerin kaldırılmasıyla şehirdeki arsa sorunun çözüleceğini öngördüklerini belirten sektör temsilcileri, şunları söyledi: İzmir'deki en büyük sorunumuz arsa. Arsada yaşadığımız sorun dolayısıyla fiyatlar da çok artıyor ve artacak. Şu an için en kolay çözümlerin başında ise şehrin içinde yer alan sanayi sitelerinin taşınması. Şehir dışında Kemalpaşa bölgesinde bin dönümlük alanın bu iş için uygun olduğunu ve gerekli çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Bu sorunun kısa zamanda çözülmesi ve yeni cazibe merkezi İzmir'in hak ettiği şehir görüntüsüne kavuşması gerekiyor.

Yer sorunu giderilmeli

Şehir içinde kalmış olan sanayi sitelerinin kalkması için devlet, yerel yönetim ve esnaf odalarının birlikte çalışması gerektiğine vurgu yapan İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, 'Devlet bu konuda destek olmazsa şehrin içinde kalmış olan bu siteler kalkmaz. Bu konuda devletin odalar vasıtasıyla gerekli süreçleri başlatması yani kooperatiflere yer teklif etmesi ya da önermesi lazım. Zaten yerleri bedava vermesini istemiyoruz. Arsa karşılığı verebilir ya da satışa sunabilir. Şehrin dışına yeni bir



Kemalpaşa'nın oradaki bin dönümlük arazinin Ulaştırma Bakanlığı'yla çözüleceğine işaret eden Heppekcan, şöyle devam etti: Sürecin çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak kısa zamanda bitecek gibi de görünüyor. Şu anda sürecin son adımlarındayız. Ulaştırma Bakanlığı'na ayrılan o alanın bakanlığa çok fazla olduğunu rapor ettik. Bu raporu da Başbakanımıza sunacak ve çözüme kavuşturmasını isteyeceğiz. Eğer Başbakanımız olur derse de Kemalpaşa'daki o alan olacak.

Kocaoğlu'ndan randevu alamıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son dönemde artık şehirlerdeki planlama sürecini belediyelere bıraktığını ifade eden Heppekcan, 'Yeni süreçte şehir planlarının yapıcısı ve sorumlusu belediyeler oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız



İzmir dışında yapılması planlanan sanayi sitelerinde Büyükşehir'in ağabeylik yapması gerektiğine dikkat çeken Heppekcan, sözlerini şöyle tamamladı: Öncelikle büyükşehir ağabeylik yapacak ve yol gösterecek. Sonrasında bakanlık devreye girecek ve süreçte gerekli yardımları yapacak. Esnaf da gerekli çabayı gösterecek ve hep birlikte bu sorun çözülecek. Yoksa tek başına kimseyle bu iş olmaz. Sorunu çözmek adına tek başına saldırmak yetmiyor. İşte bakın durum ortada. Tek başına nefesim yetmiyor. Sadece benim çabamla olmadı. Olmuyor ve olmayacak. Hep birlikte başarabiliriz. Türkiye'nin yüzde 70'inden fazlasının deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle de en kısa zamanda binaların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bu da Türkiye'de yaklaşık 7 milyon binanın dönüşmesi oluyor. Hedef ise her yıl en az 500 bin binanın dönüştürülmesi. Merkez Bankası'nın rakamlarına göre İstanbul'da inşaat fiyatlarının düştüğünü ve gözlerin İzmir'e çevrildiğini geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik. Türkiye'de yeni ilgi ve cazibe merkezi İzmir oldu. İzmir'e olan bu ilginin önümüzdeki 10 yıl daha devam edeceğini söyleyen sektör temsilcileri, İzmir'in en önemli sorunu olarak ise arsa sıkıntısını gösteriyor. Şehrin içinde arsa sorunu yaşadıklarını vurgulayan inşaat sektörü çözüm için ise şehrin içinde kalan sanayi sitelerini gösteriyor. İzmir son 5 yılda ciddi bir ivme kazanırken ev fiyatları da 3 kat yükseldi. Eğer yeni arsa alanları açılmazsa şu anda şehir trafiği yaşanmaz bir hale gelirken bu trafiğin ve gürültünün daha da kötü olacağı belirtiliyor.Yeni ticaret merkezi sayılan Bayraklı'ya çok yakın olan sitelerin kaldırılmasıyla şehirdeki arsa sorunun çözüleceğini öngördüklerini belirten sektör temsilcileri, şunları söyledi: İzmir'deki en büyük sorunumuz arsa. Arsada yaşadığımız sorun dolayısıyla fiyatlar da çok artıyor ve artacak. Şu an için en kolay çözümlerin başında ise şehrin içinde yer alan sanayi sitelerinin taşınması. Şehir dışında Kemalpaşa bölgesinde bin dönümlük alanın bu iş için uygun olduğunu ve gerekli çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Bu sorunun kısa zamanda çözülmesi ve yeni cazibe merkezi İzmir'in hak ettiği şehir görüntüsüne kavuşması gerekiyor.Şehir içinde kalmış olan sanayi sitelerinin kalkması için devlet, yerel yönetim ve esnaf odalarının birlikte çalışması gerektiğine vurgu yapan İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, 'Devlet bu konuda destek olmazsa şehrin içinde kalmış olan bu siteler kalkmaz. Bu konuda devletin odalar vasıtasıyla gerekli süreçleri başlatması yani kooperatiflere yer teklif etmesi ya da önermesi lazım. Zaten yerleri bedava vermesini istemiyoruz. Arsa karşılığı verebilir ya da satışa sunabilir. Şehrin dışına yeni bir sanayi sitesi yapılırsa sitedeki esnaf oraya gider. Yer ve imar sorunu çözülüp, yeni bir sanayi sitesi yapılmazsa mevcut sanayi siteleri şehrin ortasında kalmayı sürdürür' dedi.Kemalpaşa'nın oradaki bin dönümlük arazinin Ulaştırma Bakanlığı'yla çözüleceğine işaret eden Heppekcan, şöyle devam etti: Sürecin çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak kısa zamanda bitecek gibi de görünüyor. Şu anda sürecin son adımlarındayız. Ulaştırma Bakanlığı'na ayrılan o alanın bakanlığa çok fazla olduğunu rapor ettik. Bu raporu da Başbakanımıza sunacak ve çözüme kavuşturmasını isteyeceğiz. Eğer Başbakanımız olur derse de Kemalpaşa'daki o alan olacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son dönemde artık şehirlerdeki planlama sürecini belediyelere bıraktığını ifade eden Heppekcan, 'Yeni süreçte şehir planlarının yapıcısı ve sorumlusu belediyeler oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu 'ndan bir aydır randevu istiyoruz ancak hala alamadık. Belediyenin bu konu hakkında hiçbir çalışması yok. Olmadığı gibi çalışmalarımızı da sunamıyoruz. Şu anda bu süreçle sadece esnaf teşkilatı olarak odamız ve kendim ilgileniyorum. Başka hiçbir yerden gerekli desteği göremiyoruz. Bu süreçte belediyelerin sanayi için imar izinlerini vermesi ve alanın kime ait olduğunun belirlenmesi ve çalışmalara başlanması lazım. Kamulaştırılması gerekiyorsa yapılması gerek. Bu konuda Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Afyon gibi illerde o kadar güzel çalışılıyor ve süreç ilerliyor ki. Ama İzmir'de aynı durum yok. Çalışılmıyor. İzmir'de iş yapmak çok zorlaştı.İzmir dışında yapılması planlanan sanayi sitelerinde Büyükşehir'in ağabeylik yapması gerektiğine dikkat çeken Heppekcan, sözlerini şöyle tamamladı: Öncelikle büyükşehir ağabeylik yapacak ve yol gösterecek. Sonrasında bakanlık devreye girecek ve süreçte gerekli yardımları yapacak. Esnaf da gerekli çabayı gösterecek ve hep birlikte bu sorun çözülecek. Yoksa tek başına kimseyle bu iş olmaz. Sorunu çözmek adına tek başına saldırmak yetmiyor. İşte bakın durum ortada. Tek başına nefesim yetmiyor. Sadece benim çabamla olmadı. Olmuyor ve olmayacak. Hep birlikte başarabiliriz.