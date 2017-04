İzmir Büyükşehir, atıl arazilere park yapmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni cazibe merkezleri kazandırmak ve atıl durumdaki arazileri halkın kullanımına sunmak için hazırladığı yeni nesil park projelerine iki ilçede daha start verdi. Yenilikçi ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken Bornova'daki Macera Park ile Buca 'daki Adatepe Parkı’nın yapım çalışmaları başladı.

Macera İzmir'de heyecan ve eğlence merkezi olacak



Spor ve eğlence bir arada

Adatepe Parkı huzur yayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Atatürk Mahallesi'nde spor, eğlence ve heyecan arayanlara hitap edecek, her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği Macera İzmir'in, Buca'da ise 380 ağacın dikileceği ve çevresine lavanta, kekik, defne yaprağı kokuları yayacak, içinden su kanalı geçen Adatepe Parkı'nın yapımına başladı.Bornova Atatürk Mahallesi’nde, açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran 25 bin 800 m² alanda kurulan Macera Park’ın her köşesinde ayrı bir heyecan olacak. Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin m² piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da yer alacak.Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, projede planlanan spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu yer alacak. Bu konsept dahilinde, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunacak. Planlanan her üç tesis alanı içerisinde, tırmanış üzerine lisanlı eğitimciler tarafından eğitim de verilecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Macera İzmir" projesini hazırlarken, her türlü ziyaretçi profilinin kullanımına açık olması, özellikle engelli, çocuk ve yaşlı ziyaretçilerin gereksinimlerine yönelik düzenlemeler içermesi ve kolay erişilebilirliğine özen gösterdi. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere olanak sağlaması hedeflenen proje, doğal dokuya zarar verilmeden, aksine dokuyu güçlendirecek şekilde hazırlandı. Alanının eğimli yapısı yüzünden yok olmaya yüz tutmuş ya da yok olmuş bitki örtüsünün yeniden canlandırıldığı bir proje olmasına da ayrıca dikkat edildi. Projede toplam 25 bin 800 m² büyüklüğündeki alanın 11 bin m²’si yeşil alan olarak ayrıldı. Bu alana 350 a ğaç ile 31 bin çalı ve yer örtücü bitki dikimi yapılacak. “Macera İzmir”de topografik yapıyla uyumlu 1 adet gölet ve 3 adet süs havuzu de yer alacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer “süper park” projesi ise zaman zaman kaçak moloz dökümlerinin yapıldığı 18 bin 860 metrekarelik alana yayılan Adatepe’de yapılıyor. Sadece Buca’nın değil, kentin tamamı için önemli bir çekim merkezi olması beklenen ‘Adatepe Parkı’nın 13 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Alanda 11 adet seyir terası ile basketbol sahası ve kondisyon seti oluşturulacak. Parkta ayrıca 2 adet yeni nesil çocuk oyun alanı kurulacak. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzu, Adatepe Parkı’na ayrı bir güzellik katacak. Parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlenecek ve 380 adet çınar, gülibrişim, Himalaya sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikilecek. Adatepe Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklenecek.